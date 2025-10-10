Camarda gol con cucchiaio su rigore: è il più giovane ad avere segnato in Under 21

Francesco Camarda è il più giovane calciatore ad avere segnato con la Nazionale under 21 italiana. Lo ha fatto al quarantesimo del primo tempo contro la Svezia, su calcio di rigore conquistato proprio dall'attaccante del Lecce: bodycheck da cestista con Makolli che, in maniera ingenua, lo tira giù. Dagli undici metri, dopo conciliabolo con Cherubini, va proprio Camarda che con il cucchiaio insacca.

Due a zero Italia contro gli scandinavi e Dino Manuzzi di Cesena che va in visibilio. "Non sono nessuno nel calcio - aveva detto Camarda alla vigilia della sfida - Devo dimostrare a me stesso, sul campo, che devo ancora fare molto. Voglio arrivare più in alto possibile, mi sono posto grandi obiettivi e li voglio raggiungere tutti. Dire a che punto sono arrivato... Non sarei sincero, ho 17 anni. È solo l'inizio, non ho fatto niente. Partita dopo partita voglio migliorarmi sempre di più".

Camarda ha battuto il record di Seydou Fini - in panchina quest'oggi - che aveva fatto gol a 18 anni e 2 giorni. "Da quando inizi a giocare sogni e vuoi dei momenti come questi. Il primo gol, l'esordio, sono obiettivi che ti poni da quando sei bambino. Diciamo che averlo raggiunto mi dà grande soddisfazione e motivazione. È un punto di partenza e sono sempre più motivati ad arrivare più in alto possibile. Sono qui in Nazionale e penso a questo. Voglio portare i miei compagni ai tre punti".