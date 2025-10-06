Serie B, i migliori portieri dopo la 7ª giornata: Joronen si conquista la vetta
Settima giornata di Serie B che va in archivio fra conferme e novità. In vetta alla classifica continua il momento fantastico del Modena che batte la Virtus Entella tenendo così sempre a due lunghezze di distanza il Palermo che supera lo Spezia in terra ligure. Cade, invece, male il Frosinone sul campo di un Venezia in ascesa. A Cesena arriva il secondo ko consecutivo. Weekend positivo, infine, per Bari e Sampdoria che centrano la prima vittoria stagionale.
Torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto dopo ogni giornata, questa la classifica dei migliori portieri del campionato cadetto dopo la settima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
Classifica Portieri
1. Joronen (Palermo) 6.50 (6)
2. Stankovic (Venezia) 6.50 (6)
3. Motta (Reggiana) 6.43 (7)
4. Iannarilli (Avellino) 6.36 (7)
5. Pigliacelli (Catanzaro) 6.36 (7)