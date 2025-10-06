Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 12:20Podcast TMW
di Marco Conterio
Una classifica da incubo. Una vittoria che non arriva. L'ennesimo ko, stavolta contro la Roma, all'Artemio Franchi. Eppure, nonostante tutto, nonostante i malumori, le contestazioni e i dubbi sul futuro, la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante un momento nerissimo. Perché?

Proviamo a spiegarlo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Adani difende Pioli e dà fiducia alla Fiorentina
L'ex difensore della Fiorentina, oggi opinionista per Rai Sport, Daniele Adani è intervenuto ieri sera alla "Domenica Sportiva" parlando anche di Fiorentina-Roma. Queste le sue parole sulla sconfitta dei viola e sul periodo negativo che sta attraversando la formazione di Pioli: "Non vedo un giocatore della rosa della Fiorentina che possa dirsi soddisfatto del suo rendimento. Poi sicuramente anche lo stesso Pioli sarà il primo a non essere soddisfatto del suo rendimento ma fermi un attimo: sesta giornata, cambiamo Pioli? Ma siamo pazzi? Pioli arriva e la Fiorentina costruisce un progetto pluriennale attorno a lui con un mandato forte anche livello economico. Il tecnico parmense poi si è subito esposto dicendo che la Fiorentina deve ambire a determinate posizioni di classifica.

Sprofondo Gudmundsson: numeri da incubo
Che disastro la partita di Albert Gudmundsson, analizzata dai numeri di Firenzeviola.it. 0. Come il numero più ricorrente nelle statistiche relative alla sua gara. Nei 45 minuti in cui è rimasto in campo, Pioli lo ha tolto all'intervallo per inserire Piccoli, l'ex Genoa ha totalizzato zero tiri (dato comprensivo dei tentativi finiti fuori, nello specchio della porta e respinti), zero passaggi chiave, zero lanci lunghi, zero cross e zero dribbling. Riguardo a quest'ultima voce la cosa che fa più specie è che non stiamo parlando dei dribbling riusciti ma addirittura di quelli tentati. Per trovare dei numeri diversi da zero nelle statistiche della sua gara dobbiamo andare sui palloni toccati (15), le palle perse (5) e i falli commessi (1), costato tra l'altra il cartellino giallo.

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata
