TMW Parma Women, Valenti: "L'obiettivo è la salvezza. Bello lavorare con tante straniere"

Il tecnico del Parma Femminile Giovanni Valenti ha parlato in conferenza stampa a margine dell'amichevole fra la formazione maschile e il Monza soffermandosi sulla prima parte di stagione e volgendo lo sguardo al derby col Sassuolo nella seconda giornata di Serie A Women. Questo quanto raccolto dall'inviato di TMW:

Ci sono tutti gli ingredienti per far bene in questa gara col Sassuolo. Cosa deve fare il Parma?

“Hai detto bene, ci sono tutte le condizioni per far bene. È una giornata di festa per noi, importante per tutto il Parma Calcio femminile. Giocheranno anche la Primavera e la Seconda Squadra. Spero che tutti i tifosi e gli appassionati del Parma abbiano voglia di seguire le partite. Noi dobbiamo cercare di essere noi stessi e portare in campo la nostra identità, cercando di portare in campo quello che proviamo in allenamento. Le sensazioni sono positive”.

Che momento è per la sua squadra?

“Siamo ancora in una fase iniziale, siamo ancora alla seconda giornata di campionato. La Women’s Cup ci ha dato modo di capire il valore della Serie A. Secondo me siamo in un buon momento. Le ragazze si stanno conoscendo tra di loro e anche io ho bisogno di conoscere le mie giocatrici sia dal punto di vista tecnico che umano. Arriviamo da un bel percorso”.

La squadra quest’estate ha cambiato tanto ma è rimasto lo stesso zoccolo duro. Come si sta amalgamando lo spogliatoio anche con ragazze che provengono dall’estero?

“È bello avere giocatrici di differente provenienza. Io partirei dallo zoccolo duro delle ragazze che si sono conquistate la Serie A: conoscono il valore di giocare del Parma e di ciò che hanno conquistato, perché hanno fatto sacrifici per farlo. È importante che queste accolgano le nuove giocatrici e che trasmettano i valori del Parma. E penso anche che la diversità sia molto importante, così che la squadra possa avere un valore più alto rispetto a quello delle singole giocatrici”.

Quanto è importante il risultato? Qual è l’obiettivo stagionale?

“Il risultato è importante sempre. È vero che la Women’s Cup ha visto prestazioni migliori rispetto a quella di Roma, dove è mancato un po’ di coraggio. È qualcosa che però hanno le ragazze dentro e che io posso solo aiutare a tirare fuori. L’obiettivo stagionale è la salvezza e sappiamo che il percorso sarà difficile. Su quanto è raggiungibile sono ottimista e fiducioso, perché vedo la qualità del lavoro quotidiano delle mie giocatrici. Questo non vuol dire che arriverà in automatico, dobbiamo prendercela con lavoro e umiltà, ma anche esprimendo la nostra identità, un gioco di qualità che vogliamo ci rappresenti”.

Un parere sul Sassuolo?

“Il Sassuolo è una squadra che rispettiamo molto, vengono da tanti anni di Serie A e hanno giocatrici importanti. Abbiamo visto le loro partite, hanno ottenuto buoni risultati sportivi. Penso che sarà una bella partita, sfidante ed emozionante. Dobbiamo avere rispetto del loro valore, ma essere pronti a giocarci le nostre chance, esprimendo i nostri punti di forza, con grande umiltà ma anche divertendoci, affinché tutte possano esprimersi con serenità e fiducia”.