Il Milan si è quasi liberato di Origi: mancano pochi dettagli legali per l'addio del belga

Divock Origi e il Milan sono più vicini all'addio. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, sembrava essere gennaio 2026 il mese possibile per chiudere definitivamente la pratica, ma ora ci sarebbe stata un'accelerazione. Da quanto filtra infatti mancherebbero solamente alcuni dettagli legali per far sì che le parti si salutino in anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto, che è fissata per il 30 giugno prossimo.

Nel 2022 ha firmato un quadriennale da 4 milioni netti a stagione, ovvero 5,2 lordi. Il paradosso è che Modric e Rabiot, se ragioniamo di incasso netto, percepiscono meno dell'ex Liverpool, ovvero 3,5 milioni di euro all'anno. Il belga con i rossoneri ha giocato 36 partite, segnando 2 gol.

In carriera vanta anche 175 gettoni e 41 reti con il Liverpool, 89 apparizioni e 16 centri con il Lille, 36 incontri e 7 gol con il Wolfsburg, 22 sfide e una rete con il Nottingham Forest, 11 match e 2 centri con il Lille B e 2 gare e un gol con il Liverpool Under 23. Inoltre è sceso in campo 32 volte con il Belgio, segnando 3 reti. Nel suo palmares annovera una Champions League, una Supercoppa Europea, un Mondiale per Club, una Premier League, una FA Cup e una EFL Cup.