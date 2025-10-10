Serie C, la Corte Federale d'Appello conferma gli 11 punti di penalizzazione al Rimini

Era nell'aria e ora è anche ufficiale. Il ricorso presentato dal Rimini contro la penalizzazione di undici punti per il pagamento in ritardo degli stipendi del mese di maggio è stato respinto dalla Corte d'Appello della FIGC come si legge in una nota pubblicata sul sito della Federazione:

"La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Rimini (Girone B di Serie C), confermando la penalizzazione di 11 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di 5.000 euro comminate lo scorso 5 settembre dal Tribunale Federale Nazionale per una serie di violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C.".

Il club romagnolo, nonostante le speranze della proprietà, aveva infatti poche possibilità di vedere diminuire i punti di penalizzazione che anzi sono destinati ad aumentare prossimamente visto il nuovo deferimento, relativo al mancato versamento di ritenute ed emolumenti di maggio e giugno entro il 16 settembre, arrivato nei giorni scorsi.

La classifica dunque resta invariata: Arezzo 21, Ravenna 21, Ascoli 20, Sambenedettese 14, Ternana 13, Gubbio 13, Campobasso 12, Forlì 12, Pianese 12, Carpi 11, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10, Pineto 8, Vis Pesaro 8, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 5, Bra 5, Perugia 3, Rimini -5

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti