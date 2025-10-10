Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, la Corte Federale d'Appello conferma gli 11 punti di penalizzazione al Rimini

Serie C, la Corte Federale d'Appello conferma gli 11 punti di penalizzazione al RiminiTUTTO mercato WEB
© foto di Gilberto Poggi/TuttoLegaPro.com
Oggi alle 15:40Serie C
Tommaso Maschio

Era nell'aria e ora è anche ufficiale. Il ricorso presentato dal Rimini contro la penalizzazione di undici punti per il pagamento in ritardo degli stipendi del mese di maggio è stato respinto dalla Corte d'Appello della FIGC come si legge in una nota pubblicata sul sito della Federazione:

"La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Rimini (Girone B di Serie C), confermando la penalizzazione di 11 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di 5.000 euro comminate lo scorso 5 settembre dal Tribunale Federale Nazionale per una serie di violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C.".

Il club romagnolo, nonostante le speranze della proprietà, aveva infatti poche possibilità di vedere diminuire i punti di penalizzazione che anzi sono destinati ad aumentare prossimamente visto il nuovo deferimento, relativo al mancato versamento di ritenute ed emolumenti di maggio e giugno entro il 16 settembre, arrivato nei giorni scorsi.

La classifica dunque resta invariata: Arezzo 21, Ravenna 21, Ascoli 20, Sambenedettese 14, Ternana 13, Gubbio 13, Campobasso 12, Forlì 12, Pianese 12, Carpi 11, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10, Pineto 8, Vis Pesaro 8, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 5, Bra 5, Perugia 3, Rimini -5

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

Articoli correlati
Rimini, oggi la decisione sul ricorso per la penalizzazione. Il club spera in uno... Rimini, oggi la decisione sul ricorso per la penalizzazione. Il club spera in uno sconto
Rimini, report medico: rottura subtotale del crociato per Mattia Mini Rimini, report medico: rottura subtotale del crociato per Mattia Mini
Rimini, D'Alesio: "Testa al campo: tra 2-3 gare, ce la giocheremo ad armi pari con... Rimini, D'Alesio: "Testa al campo: tra 2-3 gare, ce la giocheremo ad armi pari con tutte"
Altre notizie Serie C
Serie C, la Corte Federale d'Appello conferma gli 11 punti di penalizzazione al Rimini... Serie C, la Corte Federale d'Appello conferma gli 11 punti di penalizzazione al Rimini
Serie C, con la riforma Zola distribuiti 4 milioni per i vivai. Giovani aumentati... Serie C, con la riforma Zola distribuiti 4 milioni per i vivai. Giovani aumentati del 10%
Ternana, Dubickas ko con la nazionale lituana: salta la sfida con il Forlì Ternana, Dubickas ko con la nazionale lituana: salta la sfida con il Forlì
Inter U23, Vecchi: "Seconde squadre step fondamentale di crescita. Un vantaggio per... Inter U23, Vecchi: "Seconde squadre step fondamentale di crescita. Un vantaggio per i club"
Franco: "Triestina, c'è tutto per credere in un'impresa. A Salerno il tifo fa la... Franco: "Triestina, c'è tutto per credere in un'impresa. A Salerno il tifo fa la differenza"
Cosenza, Kouan lancia la sfida: "Ce la giochiamo con tutti, non ci poniamo limiti"... Cosenza, Kouan lancia la sfida: "Ce la giochiamo con tutti, non ci poniamo limiti"
Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno... TMW RadioDi Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Vicenza, Stuckler non si nasconde: "Obiettivo? Voglio arrivare a venti gol" Vicenza, Stuckler non si nasconde: "Obiettivo? Voglio arrivare a venti gol"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Le più lette
1 La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
2 Milan, Maignan può partire a parametro zero: la Juventus tenta il grande colpo per luglio
3 Il Milan si è quasi liberato di Origi: mancano pochi dettagli legali per l'addio del belga
4 100 nomi in cerca di squadra, gli svincolati al 9 ottobre
5 Del Bosque: "Se chiedessimo a Zidane, direbbe che è stato meglio al Real che alla Juve"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Stipendi Serie A, la classifica degli allenatori: lo scudettato Conte davanti a tutti
Immagine top news n.1 I giocatori più pagati della Serie A: chi dietro Vlahovic? La Top 10 tra lordo e netto
Immagine top news n.2 Milan-Como, Sarri difende Rabiot: "Brutta risposta dalla Lega, i soldi non giustificano tutto"
Immagine top news n.3 Bebeto: "Potevo giocare nella Juve. Ancelotti? Fantastico, farà un gran lavoro"
Immagine top news n.4 Italia, la probabile formazione anti Estonia: Cambiaghi e Spinazzola sugli esterni
Immagine top news n.5 La favola di Ahanor nasce in un centro d'accoglienza: parla la donna che lo fece iniziare a giocare
Immagine top news n.6 Più di 1 miliardo di stipendi nella Serie A 2025/26: la classifica delle 20 squadre
Immagine top news n.7 Gasperini: "Roma è la piazza più stimolante. Sappiamo anche noi che il primato è casuale"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.3 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.4 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, non lo sostituisci Maignan. Juve, Como peggio del Real ora"
Immagine news Altre Notizie n.2 Bonanni: "Roma, Zirkzee sarebbe colpo importante. Lazio, Sarri sempre pessimista"
Immagine news Serie C n.3 Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Da Messi al Parma. Chi è Cremaschi, il talento made in USA che ha affossato l'Italia al Mondiale
Immagine news Serie A n.2 Ekuban: "Qua per aiutare la squadra, lo staff e tutti quelli che vogliono bene al Genoa"
Immagine news Serie A n.3 Milan, Ibrahimovic: "Modric leader in campo e fuori. Rabiot doveva venire un anno fa"
Immagine news Serie A n.4 Il Decreto Crescita non è abolito per tutti: quali giocatori di Serie A ne beneficiano ancora
Immagine news Serie A n.5 Mkhitaryan e la rottura con Mourinho: "Gli dissi che era una me**a. Lui mi pregava di andarmene"
Immagine news Serie A n.6 Stipendi Serie A, la classifica degli allenatori: lo scudettato Conte davanti a tutti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena a passo spedito verso la A? Mendes: "Intanto miglioriamoci dall'anno scorso..."
Immagine news Serie B n.2 Padova, Faedo: "Partiti meglio di quanto pensassi. Ma dobbiamo adattarci alla categoria"
Immagine news Serie B n.3 Monza, Birindelli: "Importante giocare contro una squadra di A per tenere alto il ritmo"
Immagine news Serie B n.4 Sudtirol, Bravo: "Crediamo molto in Federico Davi. Può diventare una colonna portante"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Gazzoli: "Ogni sforzo possibile per festeggiare i 120 anni come meritano"
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, F. Davi: "Sempre sognato di vestire questa maglia. Orgoglioso del rinnovo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, la Corte Federale d'Appello conferma gli 11 punti di penalizzazione al Rimini
Immagine news Serie C n.2 Serie C, con la riforma Zola distribuiti 4 milioni per i vivai. Giovani aumentati del 10%
Immagine news Serie C n.3 Ternana, Dubickas ko con la nazionale lituana: salta la sfida con il Forlì
Immagine news Serie C n.4 Inter U23, Vecchi: "Seconde squadre step fondamentale di crescita. Un vantaggio per i club"
Immagine news Serie C n.5 Franco: "Triestina, c'è tutto per credere in un'impresa. A Salerno il tifo fa la differenza"
Immagine news Serie C n.6 Cosenza, Kouan lancia la sfida: "Ce la giochiamo con tutti, non ci poniamo limiti"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Parma Women, Valenti: "L'obiettivo è la salvezza. Bello lavorare con tante straniere"
Immagine news Calcio femminile n.2 "Più bambine sui campi di calcio". La Serie A Women al fianco di Terre des Hommes
Immagine news Calcio femminile n.3 Philtjens dice addio al Belgio: "È stato un privilegio. Orgogliosa di cosa abbiamo costruito"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juve alla caccia dei primi 3 punti e Fiorentina-Inter. Il programma della 2ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Wullaert: "Orgogliosa della squadra. Ora testa alla Fiorentina"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?