Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pastorello: "Krstovic rimarrà per anni all'Atalanta. Ha ambizioni comuni ai Percassi"

Pastorello: "Krstovic rimarrà per anni all'Atalanta. Ha ambizioni comuni ai Percassi"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 19:53Serie A
Alessio Del Lungo

Federico Pastorello, oltre a curare gli interessi di tanti giocatori, ha fatto da intermediario nella trattativa tra Lecce e Atalanta per Nikola Krstovic e ai microfoni di SportMediaset ne ha parlato così: "Quando abbiamo avuto questo mandato abbiamo accettato con grande entusiasmo. Lui si è fatto da solo, ha una mentalità molto importante. Ha ben in testa cosa vuole e sa cosa deve fare per arrivarci. Ha sfruttato alla grande l’opportunità di Lecce e ora è arrivato in un top club. Chiaramente l'Atalanta rimane un club con una dimensione non paragonabile ad altre, ma è un posto in cui ha scelto di andare perché ha delle ambizioni comuni a quelle dei Percassi. Sono convinto che rimarrà per anni all’Atalanta, dove può togliersi grandi soddisfazioni e vincere anche dei trofei".

Quale trattativa recente le ha dato più soddisfazione?
"Quella di Radu: ha firmato con me a fine 2024, quando si allenava con la Primavera dell'Inter. Quello del portiere è un ruolo difficile da piazzare perché le squadre non ne cercano mai molti. Siamo arrivati all’ultimo weekend del mercato invernale e non avevamo niente, nessuno cercava. Gli ho detto che sarebbe servito un miracolo e arrivarono 4 diversi infortuni, tra cui quello di Filip Stankovic del Venezia, dove poi Radu è andato. Ha dato il massimo in quei cinque mesi a Venezia, anche se non è bastato a salvare la squadra, ed è stato il primo che ho sistemato in estate con un quadriennale al Celta Vigo. Ora gioca l’Europa League ed è anche tornato in Nazionale".

Clicca qui per leggere tutta l'intervista.

Articoli correlati
L'agente di Meret: "Voleva restare a Napoli, non ha mai avuto dubbi. Sapeva di Milinkovic-Savic"... L'agente di Meret: "Voleva restare a Napoli, non ha mai avuto dubbi. Sapeva di Milinkovic-Savic"
L'agente di De Vrij e Acerbi: "Potessero scegliere, sarebbero contenti di restare... L'agente di De Vrij e Acerbi: "Potessero scegliere, sarebbero contenti di restare all'Inter"
L'agente di Lukaku: "Certi infortuni ti segnano, ma tornerà più forte di prima" L'agente di Lukaku: "Certi infortuni ti segnano, ma tornerà più forte di prima"
Altre notizie Serie A
L'agente di Meret: "Voleva restare a Napoli, non ha mai avuto dubbi. Sapeva di Milinkovic-Savic"... L'agente di Meret: "Voleva restare a Napoli, non ha mai avuto dubbi. Sapeva di Milinkovic-Savic"
Allegri miglior allenatore di settembre, De Siervo: "Ha cambiato da subito pelle... Allegri miglior allenatore di settembre, De Siervo: "Ha cambiato da subito pelle al Milan"
Trezeguet: "Per lo scudetto c'è anche la Juve. Jonathan David, la A non è la Ligue... TMWTrezeguet: "Per lo scudetto c'è anche la Juve. Jonathan David, la A non è la Ligue 1"
Danimarca, il CT Riemer esalta Hojlund e punge il Man United: "Il Napoli è un'altra... Danimarca, il CT Riemer esalta Hojlund e punge il Man United: "Il Napoli è un'altra cosa"
Bisseck non basta, Inter ko ai rigori contro l'Atletico: fatali gli errori di Luis... Bisseck non basta, Inter ko ai rigori contro l'Atletico: fatali gli errori di Luis Henrique e Acerbi
Camarda esulta: "Gol in Under 21 è un punto di partenza. Cucchiaio? I giocatori rischiano"... Camarda esulta: "Gol in Under 21 è un punto di partenza. Cucchiaio? I giocatori rischiano"
Vieira: "Non mi sorprende vedere Chivu e Fabregas in panchina. C'è una cosa in comune"... TMWVieira: "Non mi sorprende vedere Chivu e Fabregas in panchina. C'è una cosa in comune"
Pisilli e Camarda fanno volare l'Under 21: l'Italia batte 4-0 la Svezia Pisilli e Camarda fanno volare l'Under 21: l'Italia batte 4-0 la Svezia
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Le più lette
1 La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
2 Milan, Maignan può partire a parametro zero: la Juventus tenta il grande colpo per luglio
3 Mkhitaryan e la rottura con Mourinho: "Gli dissi che era una me**a. Lui mi pregava di andarmene"
4 100 nomi in cerca di squadra, gli svincolati al 9 ottobre
5 Il Milan si è quasi liberato di Origi: mancano pochi dettagli legali per l'addio del belga
Ora in radio
Repliche 19:10Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, Gattuso: "Orgoglioso di questo gruppo. Pensiamo all'Estonia e non alla Norvegia"
Immagine top news n.1 Federico Pastorello: "Inzaghi mi ha detto che con la Champions non avrebbe mai lasciato l'Inter"
Immagine top news n.2 Stipendi Serie A, la classifica degli allenatori: lo scudettato Conte davanti a tutti
Immagine top news n.3 I giocatori più pagati della Serie A: chi dietro Vlahovic? La Top 10 tra lordo e netto
Immagine top news n.4 Milan-Como, Sarri difende Rabiot: "Brutta risposta dalla Lega, i soldi non giustificano tutto"
Immagine top news n.5 Bebeto: "Potevo giocare nella Juve. Ancelotti? Fantastico, farà un gran lavoro"
Immagine top news n.6 Italia, la probabile formazione anti Estonia: Cambiaghi e Spinazzola sugli esterni
Immagine top news n.7 La favola di Ahanor nasce in un centro d'accoglienza: parla la donna che lo fece iniziare a giocare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.2 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.4 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie C n.2 Lumezzane, Monachello: "Sto per tornare. Con Troise la squadra ripartirà"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Italia U21, Baldini: "Non metto pressioni". Poi scherza su Camarda: "Odio quei rigori"
Immagine news Serie A n.2 L'agente di Meret: "Voleva restare a Napoli, non ha mai avuto dubbi. Sapeva di Milinkovic-Savic"
Immagine news Serie A n.3 Allegri miglior allenatore di settembre, De Siervo: "Ha cambiato da subito pelle al Milan"
Immagine news Serie A n.4 Trezeguet: "Per lo scudetto c'è anche la Juve. Jonathan David, la A non è la Ligue 1"
Immagine news Serie A n.5 Danimarca, il CT Riemer esalta Hojlund e punge il Man United: "Il Napoli è un'altra cosa"
Immagine news Serie A n.6 Bisseck non basta, Inter ko ai rigori contro l'Atletico: fatali gli errori di Luis Henrique e Acerbi
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, Ghion: "La vittoria col Sudtirol ci voleva. Sogno la Serie A e la Nazionale"
Immagine news Serie B n.2 Lovato: "Colpito dal progetto Empoli. Sassuolo? Ciò che ho fatto rimarrà"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 7ª giornata: Sottil guida, Inzaghi dietro
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 7ª giornata: Ghedjemis vola. Gliozzi insegue
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 7ª giornata: Schiavi allunga in solitaria
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori difensori dopo la 7ª giornata: Bani allunga. Dietro solo rosanero
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Patria, irregolarità amministrative: ammenda per il club e Patrizia Testa
Immagine news Serie C n.2 Monopoli, manca solo l'ufficialità per il rinnovo di contratto di Antony Angileri
Immagine news Serie C n.3 De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, risoluzione consensuale del contratto con Gianluca Petrachi
Immagine news Serie C n.5 Lumezzane, Monachello: "Sto per tornare. Con Troise la squadra ripartirà"
Immagine news Serie C n.6 Ferrero sulla Ternana: "La mia missione è portare questo club in una nuova era"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, visita inattesa al Tre Fontane. Il ds Massara incontra la squadra femminile
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma Women, Valenti: "L'obiettivo è la salvezza. Bello lavorare con tante straniere"
Immagine news Calcio femminile n.3 "Più bambine sui campi di calcio". La Serie A Women al fianco di Terre des Hommes
Immagine news Calcio femminile n.4 Philtjens dice addio al Belgio: "È stato un privilegio. Orgogliosa di cosa abbiamo costruito"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve alla caccia dei primi 3 punti e Fiorentina-Inter. Il programma della 2ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?