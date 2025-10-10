Pastorello: "Krstovic rimarrà per anni all'Atalanta. Ha ambizioni comuni ai Percassi"

Federico Pastorello, oltre a curare gli interessi di tanti giocatori, ha fatto da intermediario nella trattativa tra Lecce e Atalanta per Nikola Krstovic e ai microfoni di SportMediaset ne ha parlato così: "Quando abbiamo avuto questo mandato abbiamo accettato con grande entusiasmo. Lui si è fatto da solo, ha una mentalità molto importante. Ha ben in testa cosa vuole e sa cosa deve fare per arrivarci. Ha sfruttato alla grande l’opportunità di Lecce e ora è arrivato in un top club. Chiaramente l'Atalanta rimane un club con una dimensione non paragonabile ad altre, ma è un posto in cui ha scelto di andare perché ha delle ambizioni comuni a quelle dei Percassi. Sono convinto che rimarrà per anni all’Atalanta, dove può togliersi grandi soddisfazioni e vincere anche dei trofei".

Quale trattativa recente le ha dato più soddisfazione?

"Quella di Radu: ha firmato con me a fine 2024, quando si allenava con la Primavera dell'Inter. Quello del portiere è un ruolo difficile da piazzare perché le squadre non ne cercano mai molti. Siamo arrivati all’ultimo weekend del mercato invernale e non avevamo niente, nessuno cercava. Gli ho detto che sarebbe servito un miracolo e arrivarono 4 diversi infortuni, tra cui quello di Filip Stankovic del Venezia, dove poi Radu è andato. Ha dato il massimo in quei cinque mesi a Venezia, anche se non è bastato a salvare la squadra, ed è stato il primo che ho sistemato in estate con un quadriennale al Celta Vigo. Ora gioca l’Europa League ed è anche tornato in Nazionale".

