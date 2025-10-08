Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Podcast TMW

Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao

Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà ConceicaoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:50Podcast TMW
Marco Conterio
TuttoMercatoWeb in Podcast
Ascolta il podcast
TMW Radio / TuttoMercatoWeb in Podcast
00:00
/
00:00

Provaci ancora, Sergio. Sergio Conceicao, ovviamente, ovvero il nuovo tecnico dell'Al Ittihad. Che squadra troverà dopo l'addio a Laurent Blanc, l'ex tecnico del Milan? Che campioni ci saranno nella rosa in Arabia Saudita per la sfida a Cristiano Ronaldo e a Simone Inzaghi?

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

L'Arabia Saudita intanto si gode CR7: suo il Premio Prestige
Cristiano Ronaldo ha ricevuto martedì il premio "Prestige" in occasione del gran galà del calcio portoghese, che premia le eccellenze del movimento lusitano. "Ho ancora passione per tutto questo. La mia famiglia dice che è ora di smettere e mi chiede perché voglio fare 1000 gol se ne ho già fatti 900 e oltre. Ma dentro di me non la penso così. Sto ancora facendo cose buone, sto aiutando il mio club e la Nazionale. Perché non continuare? Ho la certezza che quando smetterò me ne andrò pienamente soddisfatto perché ho dato tutto me stesso. Devo godermi il momento. So che non mi restano molti anni per giocare, ma i pochi che mi restano, devo godermeli al massimo", sono le parole raccolte da AS. "Sono in nazionale da 22 anni, credo che questo parli da solo, la passione che ho per indossare la maglia, per vincere trofei, per giocare per la nazionale . Lo dico anche molte volte: se potessi, giocherei a calcio solo per la Nazionale, non giocherei per nessun altro club, perché quello è l'apice e il culmine di un calciatore". Quando gli hanno chiesto degli obiettivi futuri, si è mostrato cauto e concentrato sul breve termine: "Sarò sincero: non la vedo come un'ossessione. Se me lo aveste chiesto 20 anni fa, forse avrei risposto in modo diverso, con la voglia di mangiarmi il mondo, ma ora non vedo più le cose così. L'età ci permette anche di pensare in un altro modo. Come ho detto, ho la filosofia di vita del vivere giorno per giorno. Nel quotidiano le cose cambiano in un istante. Non si possono fare piani a lungo termine". Sul Portogallo ha aggiunto: "Il nostro obiettivo è vincere le due prossime partite e qualificarci al Mondiale. Il Mondiale si vedrà. Dobbiamo pensare solo ed esclusivamente al presente, ma con la mente proiettata in avanti. Sarebbe un sogno. Ma facciamo un passo alla volta".

Articoli correlati
L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club? Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Altre notizie Podcast TMW
Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao Podcast TMWProvaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini Podcast TMWL'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo Podcast TMWPerché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club? Podcast TMWChristian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari? Podcast TMWMercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento? Podcast TMWEmergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne Podcast TMWLa clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter Podcast TMWStanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: la scelta di Tudor. Milan: Leao, quante parole sprecate. Inter: il presente di Chivu e il futuro di Barella. Napoli: Hojlund e il rebus di Conte. Roma: Gasp alla rovescia. E quella partita a Perth…
Le più lette
1 Juve: la scelta di Tudor. Milan: Leao, quante parole sprecate. Inter: il presente di Chivu e il futuro di Barella. Napoli: Hojlund e il rebus di Conte. Roma: Gasp alla rovescia. E quella partita a Perth…
2 "Questo è terrorismo". Caso Osimhen, svelate chat tra Giuntoli e altri dirigenti del Napoli
3 Indagine sull'affare Osimhen, su Repubblica le carte segrete tra Napoli e Lille
4 Ola Aina, arrivato a zero al Nottingham Forest. E ora ha un contratto fino al 2028
5 Tudor rischia la panchina dal no di Conte in poi. Che è costato la scrivania a Giuntoli
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley 18:00Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
Immagine top news n.0 Cambiaghi: "Ho studiato molto Insigne e Chiesa. Sono qui anche grazie agli anni in B"
Immagine top news n.1 Nicolussi Caviglia: "Cruyff la mia fonte d'ispirazione. Ma in Italia c'è stato un play fortissimo"
Immagine top news n.2 Dan Friedkin: "Incredibile il lavoro di Gasperini alla Roma. Milan-Como? Sto con la UEFA"
Immagine top news n.3 Milan-Como a Perth, De Siervo risponde a Rabiot: "Si dimentica i soldi che guadagna"
Immagine top news n.4 Il Napoli ha pensato seriamente a Neymar. Poi è arrivato De Bruyne ed è cambiato tutto
Immagine top news n.5 Indagine sull'affare Osimhen, su Repubblica le carte segrete tra Napoli e Lille
Immagine top news n.6 Milan, Rabiot: "Folle giocare in Australia contro il Como. Ma dobbiamo adattarci, come sempre"
Immagine top news n.7 Gattuso: "Chiesa non se la sente. Israele? Dobbiamo giocarla, altrimenti 3-0 a tavolino"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.2 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.3 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.4 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Bertotto: "Girone C di C ad altissimo livello. Buscè bravo a compattare il Cosenza"
Immagine news Serie A n.2 Valentini: “Juventus deludente con il Milan. Poco coraggio per una squadra da vertice”
Immagine news Serie C n.3 Viali: "Felice per l'Ascoli. Ho allenato D'Uffizi in Serie B, ha davvero molta qualità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, il mercato dopo 6 giornate: per Akanji minima spesa e massima resa. Sucic si è imposto
Immagine news Serie A n.2 Il nipote di Meazza: "Il nome dello stadio è sacro. Spero gli venga intitolata almeno una tribuna"
Immagine news Serie A n.3 Verona, il mercato dopo 6 giornate: Unai Nunez le gioca tutte, per Orban e Giovane un gol in due
Immagine news Serie A n.4 Cambiaghi: "Ho studiato molto Insigne e Chiesa. Sono qui anche grazie agli anni in B"
Immagine news Serie A n.5 Hellas Verona, Euro 2032: due cordate pronte per la riqualificazione del Bentegodi
Immagine news Serie A n.6 Nicolussi Caviglia: "Cruyff la mia fonte d'ispirazione. Ma in Italia c'è stato un play fortissimo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Evani: "Dalla Samp mi aspettavo qualcosa di più. La vittoria sul Pescara deve esser rinascita"
Immagine news Serie B n.2 Pohjanpalo: "Palermo? Approdo inaspettato. Esultanza col Parma complicò le cose a Venezia"
Immagine news Serie B n.3 Pelagotti: "Alla lunga l'Empoli verrà fuori. Fulignati è tra i migliori portieri di Serie B"
Immagine news Serie B n.4 Modena, Zampano: "Prima o poi una la perderemo. Ed è li che dovremo dimostrare chi siamo"
Immagine news Serie B n.5 Quarantadue convocati di 15 squadre diverse. I protagonisti della Serie B in Nazionale
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Calabrese: "Soddisfatti del nostro percorso. L'obiettivo resta sempre la salvezza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Bertotto: "Girone C di C ad altissimo livello. Buscè bravo a compattare il Cosenza"
Immagine news Serie C n.2 Pergolettese, Aidoo: "Siamo partiti alla grande, ma il nostro obiettivo resta la salvezza"
Immagine news Serie C n.3 Dolomiti Bellunesi, De Cian: "Esonero Zanini? Serviva una scossa, gli auguro il meglio"
Immagine news Serie C n.4 Casarano, Filograna: "Accrescono le attenzioni degli avversari su di noi. Ma non molliamo"
Immagine news Serie C n.5 Viali: "Felice per l'Ascoli. Ho allenato D'Uffizi in Serie B, ha davvero molta qualità"
Immagine news Serie C n.6 La Serie C trema ancora per le penalizzazioni: sono già 40 punti. E la Ternana rischia un -2
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Linari: "Giocare a Londra è un sogno che si realizza. Vincere a Roma è stato incredibile"
Immagine news Calcio femminile n.2 Giacinti e l'Italia Femminile: "Per me non è un capitolo chiuso, ma non dipende da me"
Immagine news Calcio femminile n.3 Women's Europa Cup, tocca all'Inter: questo pomeriggio sfida al Vllaznia
Immagine news Calcio femminile n.4 Women's Champions League, oggi tocca alla Roma: sfida affascinante col Real Madrid
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve, Bonansea: "Il gol ci ha svegliato, felice per Salvai. Format? Lo trovo interessante"
Immagine news Calcio femminile n.6 Europa Cup, in tre ipotecano il passaggio del turno. E domani tocca all'Inter
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?