Podcast TMW L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini

L'Atalanta ha già l'esterno del suo futuro. Da aggiungere a una rosa ricchissima, con Raoul Bellanova, con l'esperienza di Davide Zappacosta e anche alla scoperta, di questa stagione, Lorenzo Bernasconi. Parliamo dell'esterno classe 2005 in prestito (secco) al Cagliari, Marco Palestra.

Baldini sui giovani italiani

"Che i ragazzi possano giocare è importante. Tanti di loro lo stanno facendo con continuità: da Palestra, che è destinato a un futuro in Nazionale maggiore, a Bartesaghi solo per citarne due. Questo dà entusiasmo e fiducia al loro percorso di crescita”.

Retroscena estivo su Palestra

Il nome di Palestra non è nuovo agli appassionati di mercato. Nell’ultimo anno Juventus e Roma hanno provato a inserirsi, così come il Rennes e diverse società di Premier League, ma l’Atalanta ha sempre considerato il giocatore incedibile, rifiutando anche un’offerta da 15 milioni. Gasperini lo ha cresciuto con attenzione, mentre Luciano Spalletti, da c.t. azzurro, ne aveva elogiato la forza fisica e il potenziale. A Cagliari il giovane si è ambientato subito, conquistando lo spogliatoio grazie a professionalità e carattere. Versatile, capace di agire su entrambe le fasce, in poco più di un anno ha collezionato otto debutti tra Serie C, A e Champions League, bruciando le tappe di una carriera che profuma di predestinazione.