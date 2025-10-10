Mkhitaryan e la rottura con Mourinho: "Gli dissi che era una me**a. Lui mi pregava di andarmene"

Nel suo nuovo libro il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan è tornato a parlare del suo ex tecnico ai temi del Manchester United José Mourinho. In particolare, l'armeno ha raccontato l'alterco che ha portato alla rottura: "Un giorno in allenamento gli dissi: 'Mi stai criticando da un anno e mezzo, da quando sono arrivato al Manchester United'. Mourinho a quel punto mi chiamò 'me**a' e lì ho perso la pazienza. Gli dissi: 'Sei una me**a. Una me**a enorme'. Lui mi mandò via e mi disse che non voleva più vedermi. Questa scena segnò la definitiva rottura".

Mkhitaryan ha poi raccontato come il tecnico portoghese gli scrivesse ogni sera per convincerlo ad andarsene: "Durante l'allenamento, l'allenatore non mi rivolgeva la parola, rimaneva in silenzio. Ma ogni sera mi mandava un messaggio su WhatsApp: 'Miki, per favore vattene'. Rispondevo con lo stesso copia e incolla: 'Me ne vado se trovo la squadra giusta, altrimenti aspetto l'estate'".

Alla fine l'addio si concretizzò nel gennaio 2018, quando Mkhitaryan passò all'Arsenal e Alexis Sanchez fece il percorso inverso. Il suo periodo allo United si concluse con un bilancio altalenante: 63 partite, 13 gol e 7 assist. Al contrario, Alexis Sanchez, allora considerato uno dei migliori giocatori della Premier League , crollò con la maglia di Manchester, segnando solo 5 gol in 45 presenze.