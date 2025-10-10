Sarri contro le seconde squadre: "Sono la morte della Serie C e del campanilismo"

Presa di posizione forte del tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, sul tema delle seconde squadre. Intervenuto sui canali ufficiali del club capitolino, alla domanda sulle difficoltà che sta avendo la Nazionale nella ricerca di nuovi talenti da convocare l'allenatore toscano ha detto:

"Con tutti i problemi che sto vivendo in questo momento alla Lazio della nazionale non me ne può fregar di meno. Cosa stiamo facendo per i giovani? Giochiamo un campionato Primavera in campi ignobili con 150 spettatori, poi se deve giocare davanti a 50 mila spettatori all'Olimpico fa fatica.

Non sono d'accordo con le seconde squadre, è la morte del calcio di Serie C e del campanilismo. Credo che il Foggia preferisca giocare col Bari piuttosto che con l'Atalanta Under 23".