"Più bambine sui campi di calcio". La Serie A Women al fianco di Terre des Hommes

In occasione della Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze che si celebra sabato 11 ottobre, anche quest’anno la Serie A Women sostiene Terre des Hommes e la campagna #indifesa, lanciata per garantire alle bambine di tutto il mondo istruzione, protezione da violenza, discriminazioni e abusi.

La FIGC, attraverso il suo massimo campionato femminile professionistico, rinnova quindi il suo impegno al fianco di un’organizzazione che dal 2012, anno in cui è stata proclamata la giornata mondiale dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha messo al centro del proprio intervento la protezione dei diritti delle bambine nel mondo, impegnandosi a difendere il loro diritto alla vita, alla libertà, all’istruzione, all’uguaglianza e alla protezione.

“Vogliamo più bambine sui campi di calcio, non nei campi di guerra”, il claim che caratterizza questa edizione della campagna di Terre des Hommes, con un focus sulle bambine e le ragazze che vivono in zone di conflitto. Tra sabato e domenica, le 12 squadre di Serie A Women, gli staff in panchina e le quaterne arbitrali scenderanno in campo con una patch adesiva applicata alle maglie, e prima delle partite negli stadi sarà letto un messaggio di sensibilizzazione sul tema. La Serie A Women amplificherà inoltre il messaggio sui propri canali social, contribuendo ulteriormente a diffondere i valori che da sempre ispirano la mission di Terre des Hommes.

La Serie A Women è costantemente impegnata nella lotta a ogni genere di violenza e proprio la scorsa settimana, in occasione dell’inizio del campionato, ha confermato e rinnovato #MAIPIÙ, la propria campagna permanente di responsabilità sociale.