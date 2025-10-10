Esclusiva TMW Bebeto: "Potevo giocare nella Juve. Ancelotti? Fantastico, farà un gran lavoro"

Bebeto, grande simbolo del calcio brasiliano, è a Trento per il Festival dello Sport organizzato della Gazzetta dello Sport. In mezzo alla folla, il campione del mondo '94 (nella finale contro l'Italia negli Stati Uniti), si concede alle domande di Tuttomercatoweb.com. "Innanzitutto è bello stare qui, lo sport è stato la mia vita, ha trasformato la mia vita".

Ha mai avuto la possibilità di giocare nel nostro campionato?

"A chi non piacerebbe giocare in Italia? Avevo in effetti l'opportunità di giocare nella Juve, potevo andarci ma in quel momento decisi di restare in Brasile per poi andare dopo in Europa".

Che pensa di Ancelotti, il ct della Selecao?

"Fantastico, la gente sta tifando molto per lui. E' stato ricevuto con grande affetto, così come sono ricevuti i nostri giocatori in Italia, e sono convinto che farà un grande lavoro, tutti hanno una grande fiducia in lui".

Sta seguendo il campionato italiano? E cosa pensa della nostra nazionale?

"Sto seguendo poco perché sono sempre di corsa. Per quanto riguarda l'Italia mi ricordo sempre di grandi giocatori e grandi squadre. L'Italia ha vinto quattro campionati del mondo, noi del brasile cinque. Vediamo…"

