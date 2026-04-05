Pisa-Torino, formazioni ufficiali: D'Aversa rispolvera Kulenovic. Semper titolare dopo 3 mesi
Di seguito le formazioni ufficiali di Pisa-Torino, valida per la 31ª giornata di Serie A.
Hiljemark deve fare a meno dello squalificato Durosinmi e si presenta con un Meister a fare coppia con Moreo. A centrocampo torna Aebischer, Hojolt preferito a Loyola. In porta si rivede Semper, titolare dopo tre mesi.
D'Aversa ha perso Duvan Zapata alla vigilia della sfida delle Cetilar Arena e sceglie come partner d'attacco di Simeone il croato Kulenovic, che non giocava una partita da titolare dal 22 febbraio contro il Genoa. Sulle fasce Pedersen preferito a Lazaro.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Léris, Hojolt, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Meister. A disp. Nicolas, Scuffet, Bozhinov, Cuadrado, Akinsanmiro, Touré, Stengs, Coppola, Loyola, Piccinini, Albiol, Bettazzi, All. Oscar Hiljemark
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Kulenovic. A disp. Israel, Siviero, Ilkhan, Ilic, Maripan, Anjorin, Adams, Lazaro, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze, Njie. All. Roberto D'Aversa.
ARBITRO: Zufferli di Udine.
ASSISTENTI: Vecchi e Laghezza.
IV UFFICIALE: Tremolada.
VAR: Di Bello.
AVAR: Giua.
SERIE A - 31ª GIORNATA
Sassuolo - Cagliari 2-1
30' rig. Esposito (S), 50' Garcia (S), 78' Pinamonti (S)
Hellas Verona - Fiorentina 0-1
82' Fagioli
Lazio - Parma 1-1
15' Delprato (P), 77' Noslin (L)
Cremonese - Bologna 1-2
3' Joao Mario (B), 16' Rowe (B), 90' + 1 Bonazzoli
Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)
Udinese - Como (6 aprile, ore 12.30, DAZN)
Lecce - Atalanta (6 aprile, ore 15, DAZN)
Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
CLASSIFICA
1. Inter 69
2. Milan 63
3. Napoli 62
4. Como 57
5. Juventus 54
6. Roma 54
7. Atalanta 50
8. Bologna 45
9. Lazio 44
10. Sassuolo 42
11. Udinese 39
12. Parma 35
13. Genoa 33
14. Torino 33
15. Fiorentina 32
16. Cagliari 30
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Douvikas (Como)
10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)
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