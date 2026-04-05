Pisa-Torino, formazioni ufficiali: D'Aversa rispolvera Kulenovic. Semper titolare dopo 3 mesi

Di seguito le formazioni ufficiali di Pisa-Torino, valida per la 31ª giornata di Serie A.

Hiljemark deve fare a meno dello squalificato Durosinmi e si presenta con un Meister a fare coppia con Moreo. A centrocampo torna Aebischer, Hojolt preferito a Loyola. In porta si rivede Semper, titolare dopo tre mesi.

D'Aversa ha perso Duvan Zapata alla vigilia della sfida delle Cetilar Arena e sceglie come partner d'attacco di Simeone il croato Kulenovic, che non giocava una partita da titolare dal 22 febbraio contro il Genoa. Sulle fasce Pedersen preferito a Lazaro.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Léris, Hojolt, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Meister. A disp. Nicolas, Scuffet, Bozhinov, Cuadrado, Akinsanmiro, Touré, Stengs, Coppola, Loyola, Piccinini, Albiol, Bettazzi, All. Oscar Hiljemark

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Kulenovic. A disp. Israel, Siviero, Ilkhan, Ilic, Maripan, Anjorin, Adams, Lazaro, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze, Njie. All. Roberto D'Aversa.

ARBITRO: Zufferli di Udine.

ASSISTENTI: Vecchi e Laghezza.

IV UFFICIALE: Tremolada.

VAR: Di Bello.

AVAR: Giua.

SERIE A - 31ª GIORNATA

Sassuolo - Cagliari 2-1

30' rig. Esposito (S), 50' Garcia (S), 78' Pinamonti (S)

Hellas Verona - Fiorentina 0-1

82' Fagioli

Lazio - Parma 1-1

15' Delprato (P), 77' Noslin (L)

Cremonese - Bologna 1-2

3' Joao Mario (B), 16' Rowe (B), 90' + 1 Bonazzoli

Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)

Udinese - Como (6 aprile, ore 12.30, DAZN)

Lecce - Atalanta (6 aprile, ore 15, DAZN)

Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

CLASSIFICA

1. Inter 69

2. Milan 63

3. Napoli 62

4. Como 57

5. Juventus 54

6. Roma 54

7. Atalanta 50

8. Bologna 45

9. Lazio 44

10. Sassuolo 42

11. Udinese 39

12. Parma 35

13. Genoa 33

14. Torino 33

15. Fiorentina 32

16. Cagliari 30

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

11 reti: Douvikas (Como)

10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)