Serie B, Palermo avanti al 45' davanti agli occhi di Mattarella. Avellino in dieci
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Primo tempo scoppiettante al Barbera dove il Palermo, davanti agli occhi di un tifoso d’eccezione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sta battendo l’Avellino. Decide al 45’ il gol realizzato da Palumbo al 12', con gli irpini rimasti anche in dieci a fine primo tempo: espulso Izzo per somma di ammonizioni.
SERIE B - 33ª GIORNATA
Domenica 5 Aprile
Ore 17:15
Frosinone-Padova 2-0
25’ Raimondo, 29’ Gelli
Ore 19:30
Palermo-Avellino 1-0 - In corso
12’ Palumbo
Lunedì 6 Aprile
Ore 12:30
Cesena-SudTirol
Ore 15:00
Bari-Modena
Catanzaro-Monza
Mantova-Virtus Entella
Reggiana-Pescara
Venezia-Juve Stabia
Ore 17:15
Sampdoria-Empoli
Ore 19:30
Carrarese-Spezia
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