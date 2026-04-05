Ismajli è il MVP di Pisa-Torino: "Con questa vittoria ora dormiamo tranquilli"
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Ardian Ismajli è il "Panini Player of the Match" di Pisa-Torino. Presatazione senza sbavature del difensore albanese, che ha parlato così ai microfoni di Sky:
"Sono contento del premio ma la cosa più importante era portare i tre punti a casa. E abbiamo meritato. Per il Pisa era l'ultima partita in cui potevano fare uno step davanti ma noi siamo stati bravi. Ora possiamo dormire tranquilli. Non meritavamo questa crisi, ma dall'arrivo di D'Aversa siamo cambiati".
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