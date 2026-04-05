Altro ko per il Pisa, Hiljemark: "Tutto molto frustrante. Ma la classifica non è cambiata tanto"

Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della partita persa di misura contro il Torino. Ecco le sue parole:

Situazione sempre più complicata

"La classifica non è cambiata tanto, abbiamo perso una partita. Mancano 7 partite e ho visto una squadra che ha provato a fare tutte le cose che volevo si facessero. Siamo stati aggressivi e positivi, questa è la strada da seguire".

Un Pisa che trova le stesse difficoltà che aveva con Gilardino

"Siamo in una situazione un po' diversa rispetto all'inizio del campionato, dove si parte tutti da zero punti. Noi proviamo a fare le cose positive per prendere i tre punti ma poi non facciamo gol. Loro hanno avuto una occasione e un gol nel finale ed è molto frustrante".