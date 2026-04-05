Adams decisivo in Pisa-Torino. Lo scozzese: "Sapevamo che sarebbe stata dura"
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Che Adams ha deciso la sfida della Cetilar Arena. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky:
"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, l'importante era conquistare tre punti, cosa che abbiamo fatto".
29 anni, Adams ha segnato 7 reti stagionali di cui 5 in Serie A. Lo scozzese ha interrotto un digiuno di due mesi, dalla partita contro il Lecce peraltro decisa dalla sua rete. Partito dalla panchina, con Roberto D'Aversa che gli ha preferito Kulenovic, libero da impegni internazionali, Adams è entrato al 62' e ha trovato il gol vincente 18 minuti più tardi.
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