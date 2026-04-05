Pisa-Torino, i convocati di D'Aversa: due gli assenti fra i granata per la sfida salvezza
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Il Torino ha diramato la lista dei giocatori convocati da Roberto D'Aversa per la sfida in programma in serata (alle ore 18) in questa domenica di Pasqua, contro il Pisa. Assenti, come annunciato, gli infortunati Duvan Zapata e Zakaria Aboukhlal. Ecco di seguito la lista dei giocatori convocati da D'Aversa.
Portieri: Israel, Paleari, Siviero.
Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen.
Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Prati, Tameze, Vlasic.
Attaccanti: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone
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