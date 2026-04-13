TMW Premio Bearzot a Fabregas, Capello: "Ha idee nuove ed è giovane. E' pronto per la Champions"

E' stato assegnato all'allenatore del Como Cesc Fabregas il Premio Nazionale 'Enzo' Bearzot. "Rappresenta una delle novità in panchina più significative a livello internazionale" la motivazione della giuria. "In tre anni ha fatto cose molto belle, dalla B alla A fino a essere grande protagonista in Serie A, si merita un premio molto importante come quello dedicato a Bearzot. La cosa bella è che Fabregas è giovane e ha portato qualcosa di diverso nel campionato italiano, di nuovo. Ha davanti un grande futuro", dice Fabio Capello in una intervista concessa a TMW.

Cosa l'ha colpita di più del suo gioco?

"Gioca con molta semplicità, molto veloce e va in verticale, il possesso palla lo fa andando in avanti. Impostazione spagnola con giocatori giovani e di qualità".

Como e Fabregas sono pronti per giocare la Champions League?

"Fabregas sicuramente, ieri è stata una partita molto bella e ha dimostrato nella crescita della squadra di essere cresciuto anche lui, ha capito che contro certe squadre bisogna sbagliare poco".

Malagò è il nome su cui la Serie A si è unita come presidente della FIGC. Cosa ne pensa?

"L'esperienza non gli manca dopo aver guidato il CONI, può fare il presidente della FIGC nel modo migliore".