Modena, domani il recupero della 31ª giornata col Catanzaro: out Chichizola e Beyuku. I convocati

Si giocherà domani alle ore 19:00, al 'Ceravolo' il recupero della 31ª giornata de campionato di Serie B tra Catanzaro-Modena, gara allora rinviata per il maltempo che aveva colpito il sud Italia: sarà questa la partita che darà il quadro completo del torneo cadetto, che ieri ha mandato in archivio la 36ª giornata.

Già appunto nella giornata di ieri, la formazione guidata dal tecnico Andrea Sottil, che non terrà quest'oggi conferenza stampa come accade per i turni infrasettimanale, è tornata in campo per preparare il match, e oggi, dopo la consueta rifinitura, è stata diramata la lista dei convocati, che non annovera il portiere Leandro Chichizola, che ieri era in attesa di eseguire esami strumentali in seguito all’infortunio patito nei primi minuti della sfida di sabato contro il Sudtirol. Non figura in lista neppure Gady Beyuku.

Di seguito, l'elenco completo dei 22 arruolati:

Portieri: Bagheria, Laidani, Pezzolato

Difensori: Adorni, Cotali, Dellavalle, Nador, Nieling, Tonoli, Zampano

Centrocampisti: Arnaboldi, Gerli, Imputato, Massolin, Pyyhtia, Santoro, Wiafe, Zanimacchia

Attaccanti: Ambrosino, Colpo, De Luca, Mendes.