Rifondazione Nazionale: Conte tentato dalla panchina azzurra, dubbi su Mancini

La mancata qualificazione al prossimo Mondiale, la terza consecutiva per l’Italia, ha portato cambiamenti fra Federazione e panchina azzurra. Dopo le dimissioni di Gravina e Buffon, capo delegazione, hanno fatto seguito quelle di Gennaro Gattuso. Adesso resta da capire chi possa essere il prossimo ct della Nazionale per i prossimi impegni. I nomi in lizza sono sempre gli stessi da Antonio Conte fino a Roberto Mancini. In entrambi i casi si tratterebbe di ritorni con l’attuale tecnico del Napoli protagonista di uno sfortunato Europeo nel 2016 mentre l’attuale mister dell’Al-Sadd ha vinto quello del 2021.

La corsa potrebbe essere a due con Antonio Conte, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che potrebbe essere tentato dalla possibilità di vestire l'azzurro. Per quanto riguarda invece Roberto Mancini, scrive sempre la rosea, permarrebbero i dubbi di quell'addio del 2023.

Nella giornata di ieri invece Massimiliano Allegri ha escluso questa possibilità parlando in conferenza stampa: "Io ho iniziato un percorso l'anno scorso con il Milan - ha commentato - ora dobbiamo essere concentrati sul finire bene la stagione. Ciò che dico sulla Nazionale non è un discorso di presidente, ma bisogna che gli organi di competenza ragionino da qui al 2034, non da oggi a domani".