Europa League, i risultati delle gare delle 18:45 all'intervallo: Fenerbahce in vantaggio
Sono appena terminati i primi tempi delle partite di Europa League cominciate alle 18:45. Di seguito risultati e marcatori.
Bologna-Friburgo 1-0 - 29' Orsolini (B)
Roma-Lille 0-1 - 6' Haraldsson (L)
Brann-Utrecht 1-0 - 41' Magnusson (B)
Celtic-Braga 0-1 - 21' Horta (B)
FCSB-Young Boys 0-2 - 11' Raveloson (Y); 36' Monteiro (Y)
Fenerbahce-Nizza 2-1 - 3', 25' Akturkoglu (F); 37' Kevin (N)
Ludogorets-Real Betis 0-1 - 31' Lo Celso (R)
Panathinaikos-Go Ahead Eagles 0-0
Viktoria Plzen-Malmo 2-0 - 34' Vydra (V); 44' Durosinmi (V)
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
