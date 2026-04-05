Video "Scambia la maglia dell'Italia con quella del Canada": decine di persone in fila a Toronto

Centinaia di persone si sono messe in fila per lo scambio di maglie tra Italia e Canada al Cafe Diplomatico di Toronto, come si vede dalle immagini diffuse dall'emittente canadese TSN che proponiamo qua sotto. Era diventato virale l'annuncio fatto dalla federazione calcistica canadese, che aveva scritto dai propri canali social: "Cari tifosi italiani di calcio, non aspettare altri quattro anni. Scambia la tua maglia con quella del Canada. Ci trovi fuori Café Diplomatico domani 4 aprile 2026, dalle 10 alle 14".

La Federazione calcistica canadese non ha effettivamente raccolto le maglie, ha semplicemente distribuito ai tifosi i kit e i poster della Nazionale in vista del Mondiale 2026.

Grande comunità italiana nel paese nordamericano

Per la cronaca, il Canada vanta una delle comunità italiane più ampie al mondo. Secondo il censimento del 2021, si stima oltre 1.5 milioni di piena o parziale ascendenza italiana e l'italiano è ancora piuttosto diffuso con 547.655 parlanti, oltre a 319.505 madrelingua.