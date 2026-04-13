TMW Serie A, arrivano 300 milioni in cassa: ok alla transazione della causa con IMG

Oltre alla candidatura di Giovanni Malagò, l’assemblea di Lega Calcio Serie A tenutasi oggi in ia Rosellini ha chiuso una questione di lunghissima durata. I club hanno infatti votato, a maggioranza, per chiudere la transazione con IMG, dopo anni di battaglia legale derivante dall’intesa per la cessione dei diritti TV a MP Silva, IMG e B4 Capital.

Secondo quanto raccolto, la Serie A incasserà 300 milioni di euro. La somma, riporta Calcio e Finanza, è stata proposta da IMG, rispetto a una perizia del Tribunale di Milano da 513 milioni di euro più rivalutazione, e dovrà essere pagata entro giugno 2026.

L’intesa con le tre società del cartello era stata giudicata restrittiva della concorrenza dall’Antitrust nel 2019. L’accordo, in particolare, avrebbe inciso in maniera negativa sul valore dei diritti Tv internazionali per i dieci anni dal 2008 al 2018. La richiesta iniziale della Lega Calcio Serie A era di 3 miliardi di euro: ne incasserà solo un decimo, ma le casse sorridono comunque.