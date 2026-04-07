Serie A, la Top 11 della 31ª giornata: Lautaro torna ed è subito il migliore

Questa è la Top 11 della 31ª giornata di Serie A che vede Lautaro Martinez in gran spolvero. Subito decisivo il capitano nereazzurro che ha guidato l'Inter a un importantissimo successo contro la Roma. Politano ancora una volta letale contro il Milan: siamo già a 7 reti segnate ai rossoneri. Nota di merito anche per Che Adams che a Pisa e decide la partita. Ecco il 4-3-3 scelto dalla redazione:

Michele Di Gregorio (Juventus) 7.5

Joao Mario (Bologna) 7

Enrico Delprato (Parma) 7

Giorgio Scalvini (Atalanta) 7

Juan Miranda (Bologna) 8

Nicolò Barella (Inter) 7

Hakan Calhanoglu (Inter) 7.5

Nicolò Fagioli (Fiorentina) 7

Matteo Politano (Napoli) 7.5

Lautaro Martinez (Inter) 8

Che Adams (Torino) 7.5

SERIE A - 31ª GIORNATA

Sassuolo - Cagliari 2-1

30' rig. Esposito (S), 50' Garcia (S), 78' Pinamonti (S)

Hellas Verona - Fiorentina 0-1

82' Fagioli

Lazio - Parma 1-1

15' Delprato (P), 77' Noslin (L)

Cremonese - Bologna 1-2

3' Joao Mario (B), 16' Rowe (B), 90' + 1 Bonazzoli (C)

Pisa - Torino 0-1

80' Adams

Inter - Roma 5-2

2' e 52' Lautaro Martinez (I), 40' Mancini (R), 45' + 2 Calhanoglu (I) , 55' Thuram (I), 63' Barella (I), 70' Pellegrini (R)

Udinese - Como 0-0

Lecce - Atalanta 0-3

29' Scalvini, 59' Krstovic, 73' Raspadori

Juventus - Genoa 2-0

4' Bremer, 17' McKennie

Napoli - Milan 1-0

79' Politano

CLASSIFICA

1. Inter 72

2. Napoli 65

3. Milan 63

4. Como 58

5. Juventus 57

6. Roma 54

7. Atalanta 53

8. Bologna 45

9. Lazio 44

10. Sassuolo 42

11. Udinese 40

12. Torino 36

13. Parma 35

14. Genoa 33

15. Fiorentina 32

16. Cagliari 30

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18

MARCATORI

16 reti: Lautaro Martinez (Inter)

11 reti: Douvikas (Como)

10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO

Sassuolo - Como (17 aprile, ore 18.30, DAZN)

Inter - Cagliari (17 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Udinese - Parma (18 aprile, ore 15, DAZN)

Napoli - Lazio (18 aprile, ore 18, DAZN)

Roma - Atalanta (18 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Cremonese - Torino (19 aprile, ore 12.30, DAZN)

Hellas Verona - Milan (19 aprile, ore 15, DAZN)

Pisa - Genoa (19 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Juventus - Bologna (19 aprile, ore 20.45, DAZN)

Lecce - Fiorentina (20 aprile, ore 20.45, DAZN)