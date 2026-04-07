Serie A, la Top 11 della 31ª giornata: Lautaro torna ed è subito il migliore
Questa è la Top 11 della 31ª giornata di Serie A che vede Lautaro Martinez in gran spolvero. Subito decisivo il capitano nereazzurro che ha guidato l'Inter a un importantissimo successo contro la Roma. Politano ancora una volta letale contro il Milan: siamo già a 7 reti segnate ai rossoneri. Nota di merito anche per Che Adams che a Pisa e decide la partita. Ecco il 4-3-3 scelto dalla redazione:
Michele Di Gregorio (Juventus) 7.5
Joao Mario (Bologna) 7
Enrico Delprato (Parma) 7
Giorgio Scalvini (Atalanta) 7
Juan Miranda (Bologna) 8
Nicolò Barella (Inter) 7
Hakan Calhanoglu (Inter) 7.5
Nicolò Fagioli (Fiorentina) 7
Matteo Politano (Napoli) 7.5
Lautaro Martinez (Inter) 8
Che Adams (Torino) 7.5
SERIE A - 31ª GIORNATA
Sassuolo - Cagliari 2-1
30' rig. Esposito (S), 50' Garcia (S), 78' Pinamonti (S)
Hellas Verona - Fiorentina 0-1
82' Fagioli
Lazio - Parma 1-1
15' Delprato (P), 77' Noslin (L)
Cremonese - Bologna 1-2
3' Joao Mario (B), 16' Rowe (B), 90' + 1 Bonazzoli (C)
Pisa - Torino 0-1
80' Adams
Inter - Roma 5-2
2' e 52' Lautaro Martinez (I), 40' Mancini (R), 45' + 2 Calhanoglu (I) , 55' Thuram (I), 63' Barella (I), 70' Pellegrini (R)
Udinese - Como 0-0
Lecce - Atalanta 0-3
29' Scalvini, 59' Krstovic, 73' Raspadori
Juventus - Genoa 2-0
4' Bremer, 17' McKennie
Napoli - Milan 1-0
79' Politano
CLASSIFICA
1. Inter 72
2. Napoli 65
3. Milan 63
4. Como 58
5. Juventus 57
6. Roma 54
7. Atalanta 53
8. Bologna 45
9. Lazio 44
10. Sassuolo 42
11. Udinese 40
12. Torino 36
13. Parma 35
14. Genoa 33
15. Fiorentina 32
16. Cagliari 30
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18
MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Douvikas (Como)
10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)
PROSSIMO TURNO
Sassuolo - Como (17 aprile, ore 18.30, DAZN)
Inter - Cagliari (17 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Udinese - Parma (18 aprile, ore 15, DAZN)
Napoli - Lazio (18 aprile, ore 18, DAZN)
Roma - Atalanta (18 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Cremonese - Torino (19 aprile, ore 12.30, DAZN)
Hellas Verona - Milan (19 aprile, ore 15, DAZN)
Pisa - Genoa (19 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Juventus - Bologna (19 aprile, ore 20.45, DAZN)
Lecce - Fiorentina (20 aprile, ore 20.45, DAZN)