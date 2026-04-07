La Top11 della Serie A Women: tanta Juve e ci sono due prossime 'avversarie' dell'Italia

Ci sono anche due rivali dell’Italia di Soncin nelle prossime gare di qualificazione al Mondiale come la serba Sara Stokic e la danese Cecilie Floe nella Top11 della Serie A Women dopo la 18ª giornata di campionato: la prima del resto ha messo a segno una doppietta nel 3-0 con cui il Milan si è imposto sul Sassuolo, mentre la seconda ha siglato addirittura una tripletta contro il Genoa nel 4-1 del suo Napoli Women.

Per il resto è la Juventus, vittoriosa sul campo della Fiorentina, la squadra più rappresentata nella formazione stilata da FIGC e Opta Paolo, con la portiere Rusek, la centrale difensiva Salvai e l’esterna Thomas (quest’ultime entrambe in gol). Due rappresentanti invece per Milan, Soffia oltre all’attaccante serba, Napoli Women, Vergani oltre la danese, e Roma, con Greggi e Haavi. A completare il tutto la viola Woldvik e l’interista Detruyer.

Questa la formazione ideale schierata con il 4-2-3-1: Rusek (Juventus); Woldvik (Fiorentina), Salvai (Juventus), Vergani (Napoli Women), Soffia (Milan); Detruyer (Inter), Greggi (Roma); Thomas (Juventus), Stokic (Milan), Haavi (Roma); Floe (Napoli Women)

SERIE A WOMEN, 18ª GIORNATA

Sassuolo-Milan 0-3

30’ e 61’ Stokic, 87’ Kyvag

Roma-Como Women 4-3

26’ e 28’ Haavi (R), 21’ Chidiac (C), 41’ Nischler (C), 45’ aut. Heatley (C ), 46’ Viens (R), 54’ Pilgrim (R)

Napoli Women-Genoa 4-1

5’ Kozak (N), 34’, 77’ e 83’ Floe (N), 90’+2’ Sondergaard (G)

Fiorentina-Juventus 1-2

13’ Thomas (J), 39’ Ormasdottir (F), 58’ Salvai (J)

Inter-Lazio 5-2

3’ rig. Wullaert (I), 24’ Magull (I), 26’ Detruyer (I), 52’ Le Bihan (L), 57’ Oliviero (L), 80’ Tomaselli (I), 90’+1’ Glionna (I)

Parma-Ternana Women 2-0

1’ Rabot, 76’ aut. Vigilucci

Classifica della Serie A Women - Roma 43, Inter 37, Juventus 32, Napoli Women 29, Milan 28, Lazio 27, Fiorentina 26, Como Women 25, Parma 15, Sassuolo 13, Ternana Women 13, Genoa 9