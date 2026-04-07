È morto Mircea Lucescu. L'ex allenatore di Inter, Galatasaray e Brescia aveva 80 anni

È morto a 80 anni Mircea Lucescu, uno dei più grandi allenatori della storia del calcio europeo. Il tecnico rumeno è scomparso a seguito di un infarto, pochi giorni dopo aver lasciato il ruolo di commissario tecnico della Romania.

Secondo quanto comunicato ufficialmente dall’ospedale universitario di Bucarest, Lucescu è deceduto pochi minuti fa. Il suo stato di salute si era aggravato rapidamente dopo un secondo attacco cardiaco, avvenuto pochi giorni dopo il primo episodio. In un primo momento i medici erano riusciti a stabilizzarlo, ma le sue condizioni sono peggiorate fino al ricovero in terapia intensiva e al coma indotto. Al suo fianco, in ospedale, anche i familiari, tra cui il figlio Razvan, anch'egli allenatore.

Ex calciatore della Dinamo Bucarest e della nazionale rumena, con cui ha disputato anche il Mondiale del 1970, Lucescu è diventato una leggenda soprattutto in panchina. Ha allenato in diversi Paesi, imponendosi come uno degli allenatori più vincenti e innovativi del panorama europeo. Il suo nome è indissolubilmente legato al periodo d’oro dello Shakhtar Donetsk, dove ha guidato la squadra per 12 anni conquistando 8 campionati, 7 coppe nazionali e una Coppa UEFA. Nel corso della sua carriera ha allenato anche grandi club come Inter (oltre a Pisa, Brescia e Reggiana in Italia) e Galatasaray, con cui ha vinto la Supercoppa Europea nel 2000 contro il Real Madrid.

Il suo ultimo incarico è stato proprio alla guida della nazionale rumena, riportata su buoni livelli e vicina alla qualificazione mondiale, sfumata solo ai playoff pochi giorni fa contro la Turchia, in quella che è stata la sua ultima apparizione pubblica. Una carriera lunghissima e ricca di successi si chiude così, lasciando un’eredità indelebile nel calcio internazionale.