Tonolini a Open VAR: "Regolare il gol di Bremer, contatto con Colombo fortuito e non punibile"
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Il membro del CAN Mauro Tonolini ha parlato a DAZN durante Open VAR commentando la convalida del gol di Bremer in Juventus-Genoa, col brasiliano che in precedenza aveva toccato l'avversario Colombo facendogli perdere la scarpa in ricaduta dopo un duello aereo. Corretta secondo l'AIA l'interpretazione di arbitro e VAR:
"Bremer è in elevazione, poi c'è il contatto con Colombo ma l'azione è del tutto regolare e il contatto accidentale, fortuito, non ci sono estremi per rilevare scorrettezze. Corretto convalidare la rete e non chiamare l'on field review".
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