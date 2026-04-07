Un'altra Italia alla caccia di un Mondiale: Serbia e Danimarca sulla strada delle Azzurre

Riparte oggi, con il raduno a Coverciano, la marcia dell’Italia di Andrea Soncin verso la qualificazione al prossimo Mondiale. Con i colleghi uomini che hanno fallito l’accesso perdendo ai calci di rigore contro la Bosnia Erzegovina, il ‘peso’ del calcio italiano è adesso sulle spalle delle Azzurre che non hanno iniziato benissimo questo cammino visto il solo punto ottenuto nel doppio impegno casalingo di marzo contro Svezia e Danimarca.

Prossime sfide - E proprio le biancorosso saranno nuovamente avversaria dell’Italia il prossimo 18 aprile a Copenaghen (ore 15:00). Prima però ci sarà la sfida, sempre in trasferta, contro una Serbia (il 14 aprile alle 18:15 a Leskovac) che ha sorpreso riuscendo a impattare contro la Svezia e che al momento dunque è pari alle Azzurre con un punto in classifica.

Due gare che l’Italia non può fallire per arrivare almeno fra le prime due del Girone: la prima, come è noto, si qualificherà direttamente alla competizione che si terrà in Brasile, mentre la seconda dovrà passare attraverso quei play off che ci hanno già fatto male nelle scorse settimane. Ma per questo ci sarà tempo, ora la testa è tutta sui prossimi incontri in cui l’Italia deve dimostrare di essere quella vista all’Europeo di un anno fa, capace di giocarsela e vincere contro tutte le rivali e di poter conquistare la terza qualificazione di fila a un Mondiale: un traguardo mai raggiunto e che farebbe da contraltare al cammino della formazione maschile.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Portiere: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan), Margot Shore (Marsiglia);

Difenditrici: Caterina Ambrosi (Parma), Valentina Bergamaschi (Roma), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Marika Massimino (Ternana), Elisabetta Oliviero (Lazio), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Bay FC), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Lazio).

Gruppo 1

Giornata 3

14 aprile

Serbia- Italia ore 18:15 (diretta Rai2)

Svezia-Danimarca ore 19:00

Giornata 4

18 aprile

Danimarca- Italia ore 15:00

Svezia- Serbia ore 16:00

La classifica

Danimarca 4

Svezia 4

Italia 1

Serbia 1