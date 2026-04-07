TMW Radio L'osservatore Palma: "E' derby Milan-Napoli per il nuovo Musiala"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'osservatore Marco Palma ha presentato tre giovani giocatori finiti nel mirino delle squadre italiane.

Mert Komur (17-07-2005), trequartista dell'Augusta. Origini turche per questo nazionale Under 21 tedesco che sta ben impressionando in Bundesliga. Fantasioso, dotato di tecnica di base di altissimo livello, essendo ambidestro è molto imprevedibile nella giocata. Grande velocità che gli consente di esprimersi bene anche da esterno d’attacco. Prodotto delle giovanili del Monaco 1860, a quattordici anni si è trasferito all’Augusta dove velocemente è diventato uno dei protagonisti della prima squadra. In nazionale sin dalla rappresentativa Under 15, è un giocatore molto moderno e seguitissimo sul mercato, in Italia è attenzionato da Napoli e Milan.

Somiglianza: Jamal Musiala (Bayern Monaco)

Valore di mercato: 15 milioni €

Amar Ibrisimovic (17-04-2007), difensore centrale bosniaco dello Schalke 04. Difensore centrale altissimo e ben strutturato fisicamente, aggressivo in marcatura e dominante nel gioco aereo, dotato di un ottimo piede sinistro che gli consente un ottima impostazione di gioco e di effettuare lanci lunghi e precisi. Cresciuto in patria nel Tuzla City dove si mette in mostra per le sue ottime prestazioni. A luglio 2023 passa al Wolfsburg a parametro zero che lo inserisce prima in Under 17 e poi in Under 19 dove diventa il leader del reparto difensivo. La scorsa estate è passato allo Schalke che lo alterna tra Under 19 e prima squadra. Seguito da Parma e Atalanta.

Somiglianza: Benoît Badiashile (Chelsea)​​​​​​​

Valore di mercato: 8 milioni €

Danilo Busiello (22-06-2008), esterno d’attacco/trequartista dell'Empoli. Ragazzo nato a San Giorgio a Cremano ma cresciuto nello Spezia con cui sin da piccolissimo ha messo in mostra una grande facilità ad andare in rete. Appena compiuti quattordici anni è entrato nel settore giovanile dell’Empoli dove ha continuato a mantenere un alto livello di prestazione. Ama partire largo sulla fascia sinistra per rientrare sul suo piede destro e cercare l’assist o la conclusione. Dribbling, dinamicità e forza sulle gambe ne completano il profilo. In questa stagione è spesso aggregato alla prima squadra viste le sue qualità. La Fiorentina segue il ragazzo che è in scadenza di contratto.

Somiglianza: Christian Pulisic (Milan)

Valore di mercato: 3 milioni € (in scadenza il 30-06-2026)