Il Trapani chiama a raccolta i tifosi: contro la Salernitana biglietti tra 5 e 10 euro
Il Trapani prova a restare aggrappato alla speranza salvezza in Serie C. Dopo la pesante penalizzazione che ha complicato la classifica, il club granata ha deciso di chiamare a raccolta i tifosi abbassando sensibilmente i prezzi dei biglietti in vista della prossima sfida casalinga contro la Salernitana.
Di seguito il comunicato ufficiale della società:
"In vista dell’importantissima partita di domenica 12 aprile fra Trapani e Salernitana l’FC Trapani, per venire incontro alle esigenze dei tifosi granata, attuerà una promozione che consentirà l’ingresso allo stadio a prezzi agevolati. Curva 5 euro, Gradinata 8 euro e Tribuna 10 euro. Questa promozione è valida unicamente per chi acquista il biglietto presso lo Store-biglietteria dello stadio, che sarà attivo da venerdì 10 aprile".