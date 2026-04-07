Serie C, Gallo e altri tre allenatori fermati per un turno dal Giudice Sportivo
Sono quattro gli allenatori fermati dal Giudice Sportivo dopo l’ultima giornata di Serie C. Tutti sconteranno una giornata di squalifica: tre per espulsione diretta nel corso delle gare, uno invece per recidività in ammonizione.
Di seguito il comunicato ufficiale:
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
NISTICO FABIO (BRA)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva e un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, a gioco fermo, dopo che il pallone era uscito in rimessa laterale, litigava con i componenti della panchina avversaria poiché sollecitava i propri calciatori a rallentare il gioco, usciva dall’area tecnica e proferiva parole offensive nei confronti di un tesserato avversario.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S.
LUCCHINI STEFANO (CAMPOBASSO)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina e protestava platealmente proferendo frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. IV Ufficiale).
GALLO FABIO (L.R. VICENZA)
per avere, al 13° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, già precedentemente richiamato, proferiva parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
BONATTI ANDREA (DOLOMITI BELLUNESI)