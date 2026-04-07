Addio a Mircea Lucescu, il ricordo del Pisa: "Con lui in testa alla Serie A"

Lutto nel mondo del calcio, è morto Mircea Lucescu. Il leggendario allenatore rumeno è scomparso oggi all'età di 80 anni. Questo il ricordo del Pisa, club che Lucescu ha allenato nella stagione 1990/91, la prima stagione italiana di Lucescu:

"Il Pisa Sporting Club esprime le proprie più sentite condoglianze per la scomparsa di Mircea Lucescu.

Il tecnico rumeno nella sua lunga e gloriosa carriera, costellata di traguardi e successi, ha guidato anche il Pisa Sporting Club nel campionato di Serie A 1990-91; un percorso breve ma intenso, ricordato soprattutto per un incredibile avvio di stagione che proiettò i nerazzurri addirittura al comando della classifica.

Il Presidente Giuseppe Corrado, a nome della Società tutta, si stringe attorno alla famiglia Lucescu in questo momento di grande dolore".