TMW Serie A, Simonelli: "Primo confronto fra la Lega e Malagò fra una settimana"

La Lega Serie A ha scelto il proprio candidato per le elezioni federali che si terranno il prossimo 22 giugno. 18 società su 20 del massimo campionato hanno scelto di accreditare Giovanni Malagò, con le uniche esclusioni di Lazio e Verona. Il presidente Ezio Simonelli ha spiegato in conferenza stampa i prossimi passi:

"Diciotto club su venti hanno sottoscritto la candidatura di Malagò, che da questo momento ha ottenuto l'accredito della candidatura da parte di una componente federale. Ricordo che non è la Lega a votare in assemblea elettiva FIGC, ma le singole società: ciascuna rappresenterà lo 0,9% e per questo arriviamo al 18%, ma ciascuna è libera di votare come crede. Non c'è vincolo di mandato. Queste società avevano diritto a sottoscrivere un modulo federale per accreditare un candidato: raggiunti 11 accrediti, sarebbe diventato il candidato della nostra componente. Noi possiamo certificare che 18 società hanno accreditato Giovanni Malagò. Lazio e Verona non hanno firmato, non certo per mancanza di fiducia nei confronti di Malagò e ci tenevano a farlo presente: la loro stima nei suoi confronti c'è, ma ne hanno fatto una questione di metodo. Ritenevano che prima si discutesse dei programmi e poi si individuasse la persona giusta. Malagò, essendo una persona di altissimo livello ha trovato la sintonia di 18 società su 20, a prescindere dal programma. Ora la palla è in mano a Malagò, che dovrà fare le sue verifiche e, quando le avrà fatte, formalizzerà la sua candidatura, depositando le 18 schede di accredito e il suo programma elettorale. Gli faccio i miei migliori auguri, lo inviteremo nei prossimi giorni qui in sede per illustrargli quelli che sono i programmi che abbiamo già tracciato, perché abbiamo già tracciato un programma di massima che interessa la Serie A, con una ventina di punti, ma integrabile".

Il primo obiettivo che chiedete al candidato Malagò?

"Ce ne sono tanti, oggi non entrerei nel merito. Lo faremo nel prossimo confronto con Malagò, a breve, probabilmente lunedì 20 aprile".