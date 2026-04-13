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Simonelli sulla riduzione della Serie A da 20 a 18: "Oggetto di discussione per Malagò in caso di elezione"

Simonelli sulla riduzione della Serie A da 20 a 18: "Oggetto di discussione per Malagò in caso di elezione"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 15:45Serie A
Simone Bernabei

La Lega Serie A ha scelto il nome del proprio candidato per le prossime elezioni federali che andranno in scena il prossimo 22 giugno. Diciotto società su venti del massimo campionato hanno indicato il nome di Giovanni Malagò, con le uniche eccezioni che riguardano Lazio e Verona. In conferenza stampa il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato anche della possibilità ventilata da tempo di una riduzione di squadre nel campionato:

Quali sono le caratteristiche che vi hanno convinto?
"Beh, è una persona di grande successo, lo testimoniano anche le olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026".

Avete già avuto interlocuzioni con le altre componenti?
"Io sono rispettoso delle procedure e del mio ruolo, finché non c'era una certezza sul candidato accreditato non mi sono permesso nemmeno di contattare il candidato, cosa che ho fatto stamattina. Leggevo solo notizie di stampa, ma solo stamattina ho avuto la certezza che esistesse questa maggioranza. Oggi ho preso contatti con lui, l'ho invitato per il 20 e non ho però fatto niente nei confronti delle altre componenti, cosa che inizieremo a fare da questo momento in avanti".

Come mai avete deciso di partire per primi?
"Intanto si voleva dare l'immagine di reagire subito al dramma sportivo della delusione della Nazionale. Abbiamo deciso di anticipare l'assemblea proprio per discutere subito, in questo lasso di tempo le squadre si sono organizzate per partire rapidamente e non perdere tempo".

Una maggioranza così ampia allontana l'ipotesi di una riduzione della Serie A a 18 squadre?
"Sarà oggetto di discussione. Oggi non siamo entrati nel merito, la discussione della riduzione del numero di squadre è uno di quelli di massima divisione: se oggi c'è stata una maggioranza così granitica, potrei immaginare che ha formato oggetto di discussione tra le 18 che hanno firmata. Può essere un tema che il candidato della Serie A, specie se riuscirà a vincere, dovrà affrontare".

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