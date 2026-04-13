Mauro Esposito: "Allegri già in campo mostrava quella sua personalità. Mi dava consigli"

Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di FanPage, Mauro Esposito ha parlato di Massimiliano Allegri: "Sicuramente Massimiliano Allegri. La mia storia calcistica mi lega a lui poiché io ho esordito in Serie B proprio al posto suo all'età di 17 anni. Già allora si vedeva che sarebbe diventato un grande allenatore. Allegri già in campo mostrava quella sua personalità, quel carattere che spingeva tutti gli altri a migliorarsi e a fare bene".

E proprio dell'attuale allenatore del Milan ha ricordato: "Ricordo che lui mi dava sempre tanti consigli poiché ero il più giovane e anche lui vedeva delle qualità importanti in me e quindi mi spronava tutti i giorni a migliorarmi, a fare sempre bene e a raggiungere l'obiettivo di diventare un domani un calciatore di Serie A. Le sue parole me le porto sempre dietro, sono state di grande aiuto nei miei confronti".

Ed infine su Andrea Carnevale: "Lui giocava col Pescara quando io facevo ancora gli allievi nazionali. Era il periodo in cui già mi affacciavo in prima squadra. Carnevale fu importante così come Pierpaolo Marino, il direttore generale di quel Pescara, il quale fu lui a volermi portare in Abruzzo. Allegri, Carnevale e Marino sono state le persone che mi hanno aiutato tanto dandomi consigli, standomi vicino, a farmi capire che avevo delle qualità importanti e per me era un grande onore accettare i loro consigli".