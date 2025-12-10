Inter, Mkhitaryan duro contro l'arbitro: "Ha deciso che doveva concedere un rigore fantasma"

Un rigore contestato dall'Inter. E' quello che ha deciso la sfida di San Siro contro il Liverpool. Una rete dagli undici metri realizzata da Szoboszlai ha consegnato la vittoria al Liverpool nel match di ieri sera con la squadra di Cristian Chivu che inanella la seconda sconfitta consecutiva in Champions League. Una scelta contestata dal centrocampista nerazzurro Henrik Mkhitaryan che intervenuto ai microfoni di Inter Tv ha dichiarato:

"Dobbiamo rialzare la testa, lavorare di più. Stasera non è stata la nostra miglior partita, ma non dobbiamo dimenticare che giocavamo contro una big. Anche loro hanno fatto bene, secondo me è stata una gara equilibrata che doveva finire in parità. Purtroppo l’arbitro ha deciso che doveva concedere un rigore fantasma".

Venendo poi alla sua condizione fisica ha dichiarato: “Ho cercato di dare il massimo per i compagni, ho avuto qualche problema fisico, ma ho provato a rimanere in campo. Lavorerò ancora di più per provare ad aiutarli". Adesso però non c'è tempo per recriminare. Domenica c'è la sfida del "Ferraris" contro il Genoa il Daniele De Rossi: “Sì, bisogna dimenticare questa partita. C’è subito un’altra competizione e dobbiamo tornare a fare bene in campionato. Lasciamoci alle spalle il Liverpool e pensiamo al Genoa".