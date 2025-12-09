Inter, Mkhitaryan: "Non si può spiegare un rigore così, fa male perdere una partita del genere"
Rapido commento ai microfoni di Sky Sport del centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan dopo la sconfitta dei nerazzurri a San Siro contro il Liverpool maturata con un calcio di rigore molto discusso: "Fa male perdere una partita del genere, poi non si può spiegare un rigore così. Dobbiamo lavorare di più, guardare avanti e cercare di cambiare le cose".
