Esclusiva TMW Volpati: "Per lo scudetto anche Roma e Dea. Verona? Se non segna, non va da nessuna parte"

L'ex calciatore - tra le altre - di Verona e Como, Domenico Volpati, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TMW dal Festival dello Sport di Trento. Queste le sue dichiarazioni, a partire dallo storico scudetto vinto coi gialloblù nel 1984-85: "È sempre qualcosa di attuale, ce ne accorgiamo tuttora quando giriamo per Verona. Abbiamo fatto qualcosa di epico, straordinario. Non parliamo però di miracolo, l'avevamo preparata e non è stata una casualità".

Sul calcio di oggi: "Sono pochi i giocatori del mio tempo che amano questo tipo di calcio, sia per il gioco sia per le dinamiche che ci sono fuori dal campo. Sono un po' dalla parte di Platini, secondo il quale il VAR ha appesantito questa disciplina sportiva".

Sullo scudetto: "Ci sono due o tre squadre che possono vincerlo, con qualche outsider. Si è aggiunto il Milan quest'anno, probabilmente anche la Roma e l'Atalanta. Nel gruppo di testa metto pure la Juve".

Sulla partenza del Verona: "Siamo abituati a soffrire, ma vedo che alla fine il Verona se la cava sempre. Quest'anno stiamo giocando molto bene, ma abbiamo fatto pochi punti in classifica. Solo i gol possono far cambiare l'impressione su questa squadra".

Sui giovani talenti gialloblù: "Giovani e Orban son molto bravi, si muovono molto bene, ma devono buttarla dentro. Altrimenti non si va da nessuna parte".

Sulla Nazionale: "Sono un tifoso della Nazionale italiana, soffro a vederla. Il ct Mancini inaspettatamente ci ha portati alla conquista del campionato europeo, ma è stata un'eccezione perché gli italiani sono pochi e di talenti puri non ne abbiamo più".

Chiosa sul Como: "Il Como può diventare l'Atalanta dei prossimi anni. Da lì vincere allo scudetto però... Iniziamo a partecipare alle coppe europee e ad arrivare tra le prime quattro".

Guarda il video in calce con l'intervista integrale di TMW