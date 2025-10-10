Calafiori: "Concentrati sull'Estonia, non sui playoff. Tanti italiani all'estero? Una necessità"

Accanto al commissario tecnico Gennaro Gattuso, in conferenza stampa si è presentato anche il difensore azzurro Riccardo Calafiori. Queste le dichiarazioni del calciatore attualmente in forza all'Arsenal: "Playoff? Penso abbia già detto tutto il mister. Io e tutta la squadra siamo concentrati sull'Estonia, prima di noi ci sarà la Norvegia. Pensiamo al domani e poi vedremo".

Pensa come Tonali che il campionato italiano stia alzando il livello?

"Penso sia più incerto negli ultimi anni, questo lo rende più bello da vedere. E poi si è sempre legati all'Italia, capisco quello che ha detto Tonali".

Ormai siete tanti italiani all'estero: perché?

"Non è facile rispondere. Penso sia più una necessità: se guardi quanto ha speso la Premier più dell'Italia questa estate... Il livello non è molto diverso, ma sono completamente diversi come campionati. E io da sempre volevo giocare in Inghilterra".