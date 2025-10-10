Bisseck non basta, Inter ko ai rigori contro l'Atletico: fatali gli errori di Luis Henrique e Acerbi

L'Atletico Madrid si è aggiudicato la Reconstruction Cup – FDRL Cup battendo l'Inter 5-3 dopo i calci di rigore. Al 90' la partita era terminata sul risultato di 1-1, frutto dei gol al 35' di Carlos Martin, bravo a dribblare Palacios e a battere da destra con il mancino Martinez sul primo palo, e al 59' di Yann Bisseck, autore di una rete di testa dopo un calcio d'angolo battuto ottimamente da Mkhitaryan.

Dal dischetto poi sono stati fatali ai nerazzurri gli errori di Luis Henrique e di Acerbi: il brasiliano ha chiuso il destro e ha trovato la pronta risposta di Musso, l'italiano invece ha preferito calciare centralmente, ma l'estremo difensore argentino non si è mosso e ha deviato sopra la traversa la sua conclusione. Indolore dunque l'errore di Koke, che aveva fallito il suo penalty.