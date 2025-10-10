Ghoulam: "Il ricordo più bello che ho di Napoli è quando sono andato via"

Faouzi Ghoulam, ex difensore del Napoli e oggi opinionista per Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, parlando così del suo ricordo più bello con i partenopei: "È stato proprio quando sono andato via, ho avuto testimonianza del grande amore della gente nei miei confronti. È stata una prova di ciò che sentivano, la testimonianza che ciò che provavo fosse ricambiato. Quando giochi lo riconosci, questo sentimento, ma solo quando te ne vai ti rendi conto che la gente non ti dimentica, che ti vuole davvero bene".

Per Ghoulam vale più di molte altre cose: "Avere questa riconoscenza, che nel calcio è rara, è la cosa più bella che possa accadere. Avere dimostrazioni simili, specie a livello umano, è stata la cosa più bella della mia vita. Ho ricevuto tanto a livello calcistico e umano. Io mi sento sempre napoletano, mi sento uno di voi".

Infine ha analizzato l'andamento del campionato italiano: "Adesso ci sono Napoli e Roma in testa, ma le avversarie degli azzurri sono tante. Ci sono l’Inter e il Milan. Il campionato è ancora lungo ed è difficile dare una prospettiva giusta. Ci sono stati molti cambiamenti a livello degli allenatori. Penso alla stessa Inter, ma anche alla Juventus, all’Atalanta e alla Roma. Poi bisogna fare i conti con gli infortuni, il Napoli ne ha avuti alcuni in questo periodo. Leonardo Spinazzola sta facendo molto bene. Gioca da terzino a sinistra, ma può giocare anche a destra. Miguel Gutierrez è stato una sorpresa. Si è inserito velocemente".