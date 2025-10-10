Danimarca, il CT Riemer esalta Hojlund e punge il Man United: "Il Napoli è un'altra cosa"

Rasmus Hojlund si è lasciato definitivamente alle spalle il periodo difficile al Manchester United, ritrovando forma smagliante e fiducia a Napoli. L'attaccante danese, sbarcato nuovamente quest'estate in Serie A, ha già messo a segno quattro gol in sei partite tra tutte le competizioni con la maglia azzurra, dimostrando di aver fatto la scelta giusta per rilanciarsi.

La sua rinascita è confermata anche in Nazionale. Ieri il classe 2003 è stato il protagonista assoluto della Danimarca, firmando una doppietta nel clamoroso 6-0 rifilato alla Bielorussia nelle qualificazioni al Mondiale 2026. A fine gara, il commissario tecnico danese Brian Riemer ha espresso grande soddisfazione per il trasferimento del suo attaccante, cogliendo l'occasione per lanciare una velenosa frecciata alla gestione dei Red Devils. "Penso che Rasmus abbia le qualità per entrambi i campionati, Premier League e Serie A, senza dubbio. Lo aveva già dimostrato in Italia", ha dichiarato Riemer in conferenza stampa.



L'allenatore ha poi puntato il dito sull'ambiente di Manchester: "Il fatto che ora sia in una squadra che funziona bene e che abbia intorno a sé giocatori felici di far giocare bene i propri compagni contribuisce al successo di un attaccante come Rasmus. Questo è più importante del campionato in cui si gioca". Un messaggio chiaro e diretto, che sottolinea come la crisi dello United non fosse legata alle qualità di Hojlund, ma a problemi strutturali e di spogliatoio. Il Napoli, intanto, si gode il suo centravanti ritrovato.