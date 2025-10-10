Camarda esulta: "Gol in Under 21 è un punto di partenza. Cucchiaio? I giocatori rischiano"

"Sono molto felice, tutto è un punto di partenza per allenarsi meglio, giorno per giorno". Il primo gol di Francesco Camarda con la maglia della Nazionale under 21 è già un record. Perché è il più giovane di sempre a segnare con la casacca degli azzurrini, battendo il record precedente di Seydou Fini (che aveva segnato a 18 anni e 2 giorni), arrivando alla rete a 17 anni e 7 mesi.

Camarda ha poi parlato ai microfoni di Rai2. “Sono contentissimo, primo per la prestazione che abbiamo fatto come squadra, siamo un bel gruppo e lo abbiamo dimostrato. Ci divertiamo, siamo un bel gruppo e lo dimostriamo. Il gol… Non sapevo che il ct non fosse un amante, mi è andata bene, sono rischi che un giocatore si prende. Io metto in campo quello che sono, istintivo, quello che mi viene al momento lo faccio senza problemi. Ibra non sarà contento? Mi dispiace (ride, ndr) ma sono contentissimo per la vittoria e per questo gol. Sono soddisfatto non tanto a livello personale, ma per la squadra. Si è visto un gruppo unito, anche se questa sera non ci sono stati molti ostacoli”.

Una rete particolare, calciando con il cucchiaio. Una prova di personalità per il prosieguo. Nell'altra sfida la Polonia ha vinto 2-0 contro il Montenegro.