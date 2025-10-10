Pisilli e Camarda fanno volare l'Under 21: l'Italia batte 4-0 la Svezia
L'Italia Under 21 non sbaglia. Nella gara numero tre del Gruppo E di qualificazione al prossimo Europeo, gli Azzurrini vincono agilmente 3-0 contro la Svezia, dominata in lungo e in largo. A sbloccare l'incontro al 12' è Niccolò Pisilli, che approfitta di un errore della difesa ospite, recupera palla e batte Bishesari. Al 40' il raddoppio lo sigla Francesco Camarda, che diventa così il più giovane a segnare con l'U21: il classe 2008 si procura il rigore e poi dal dischetto con un cucchiaio non lascia scampo all'estremo difensore. Il tris arriva al 48' del primo tempo sempre con Pisilli, bravo a capitalizzare un assist di Palestra. Infine c'è stata gloria pure per Tommaso Berti, che proprio nel "suo" stadio, a Cesena, ha realizzato il 4-0 su rigore.
TABELLINO DI ITALIA U21-SVEZIA U21 4-0
Italia (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli (dal 72' Ekhator), Lipani, Ndour (dall'83' Dagasso); Cherubini (dal 72' Pafundi), Camarda (dal 72' Berti), Koleosho (dall'83' Fini). A disposizione: Martinelli, Dellavalle, Fortini, Idrissi. Ct: Baldini.
Svezia Under 21 (4-3-3): Bishesari; Antwi, Makolli, Zatterstrom, Perez Vinlof; Bjorklund, Thorell (dal 46' Kurtulus), Boudri (dall'85' Tolf); Njie (dal 62' Kusi Asare), Swedberg (dal 62' Kanga), Sonko (dal 63' Ayari). A disposizione: Picornell, Bergvall, Karlsson, Samuelsson. Ct: Daniel Backstrom.
Marcatori: 12' e 45+3' Pisilli, 40' Camarda rig., 90+3' Berti rig.
Ammoniti: Berti (I), Boudri (S)
CLASSIFICA GRUPPO E
Polonia U21 9 (3)
Italia U21 9 (3)
Montenegro U21 3 (3)
Macedonia del Nord U21 3 (3)
Svezia U21 3 (3)
Armenia U21 0 (3)