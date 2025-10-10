TMW
Monopoli, manca solo l'ufficialità per il rinnovo di contratto di Antony Angileri
Approdato al Monopoli nell'estate 2023 dopo la fine dell'esperienza biennale al Messina, Antony Angileri si è ritagliato un ruolo importante nello scacchiere tattico del Gabbiano. Tanto da mettere a referto finora 50 presenze e 2 reti.
Un rendimento, questo, che secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com avrebbe portato il club pugliese a rinnovare il contratto con il difensore classe 2001.
Manca solo l'ufficialità, ma il nuovo accordo siglato fra le parti si concluderà nell'estate 2028
