Catanzaro, Brighenti: "A 36 anni posso ancora fare qualcosa. Smettere? Non ci penso"

“A volte si danno delle etichette pensando che a 36 anni non si possa più giocare. La stagione scorsa ho disputato 31 partite e ritengo che ancora qualcosina possa fare”. Il difensore del Catanzaro Nicolò Brighenti dalle colonne della Gazzetta del Sud parla di come l’età non rappresenti un problema per lui che ormai da quattro anni è un punto fermo e una bandiera del club giallorosso.

Smettere però non è un pensiero che attraversa la mente del classe ‘89: “La mia sfida è sempre cercare di rimanere al livello degli altri e competere, e se questo comporta di allenarmi di più lo faccio, perché ho la testa dura, mi sento ancora giocatore e lo voglio dimostrare prima di tutto a me stesso. Quando mi renderò conto che farò fatica, e me lo diranno i test atletici, sarò io stesso ad alzare la mano".

Il centrale difensivo poi parla degli obiettivi stagionali con i play off nel mirino: “Arriviamo da due stagioni in cui li abbiamo conquistati e giocati, sarei soddisfatto se la stagione fosse in linea con le precedenti.- conclude Brighenti - Ma non sono l’obiettivo principale perché in Serie B la prima cosa è raggiungere la salvezza”.