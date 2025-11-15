Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sassuolo-Ternana, le formazioni ufficiali: in avanti è sfida fra Clelland e Pirone

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Tommaso Maschio
Oggi alle 12:25
Tommaso Maschio

La sesta giornata di Serie A Women si apre quest'oggi con la sfida fra Sassuolo e Ternana Women, quest'ultima unica squadra ancora a quota zero in classifica. Il tecnico delle neroverdi si affida all'esperienza di Lana Clelland in attacco affiancata dalle giovani Chaib (classe 2007) e Ndjoah Eto (classe 2004). A centrocampo spazio a un'altra giovanissima, classe 2006, come Perselli al fianco di Missipo e Brignoli. In difesa Nash e Caiazzo saranno le due centrali.

Le rosseverdi si affidano a un modulo speculare con Pellegrino ad affiancare le esperte Lazaro e Pirone nel tridente. In mezzo al campo Breitner torna titolare in cabina di regia, mentre cambia molto la difesa con Ciccioli fra i pali e la linea a quattro con Quazzico e Peruzzo terzine e Corrado al fianco di Pacioni. queste le formazioni ufficiali:

Sassuolo (4-3-3): Durand; De Rita, Nash, Caiazzo, Philtjens; Eboa Missipo, Brignoli, Perselli; Clelland, Chaib, Ndjoah Eto. A disposizione: Benz, Brustia, De Bona, Dhont, Fercocq, Fillis, Galabadaarachchi, Hegemann, Sabatino, Santoro, Stupien, Venturelli. Allenatore Spugna
Ternana Women (4-3-3): Ciccioli; Quazzico, Pacioni, Corrado, Peruzzo; Pastrenge, Breitner, Petrara; Lazaro, Pirone, Pellegrino. A disposizione: Ghioc, Bartalini, Ciccotti, Di Giammarino, Erzen, Ferraresi, Labate, Martins, Porcarelli, Regazzoli, Ripamonti, Vigilucci. Allenatore Cincotta

Serie A Women, 6ª giornata
Sabato 15 novembre
Sassuolo-Ternana Women ore 12:30
Parma-Fiorentina ore 15:00
Como Women-Milan ore 18:00
Domenica 16 novembre
Napoli Women-Inter ore 12:30
Roma-Lazio ore 15:30
Juventus-Genoa ore 18:00

Classifica - Roma 12, Fiorentina 10, Milan 9, Como Women 9, Lazio 9, Napoli Women 7, Juventus 7, Inter 6, Genoa 6, Parma 5, Sassuolo 5, Ternana Women 0

