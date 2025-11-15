Padova, l’attesa per il Papu Gomez sta per finire: il derby col Venezia come palcoscenico per il ritorno

L'attesa per l'esordio di Alejandro "Papu" Gomez con la maglia del Padova è diventata un vero e proprio tormentone per i tifosi biancoscudati, ma il momento sembra finalmente vicino.

L'operazione, orchestrata dal dirigente Mirabelli, è stata un colpo audace, finalizzato mentre il fantasista argentino era ancora fermo a causa della squalifica per doping. Il 26 ottobre, la pena è terminata, ma il destino ha voluto che il debutto fosse subito rimandato: un problema fisico ha costretto il Papu a un ulteriore stop.

Ora, dopo la sosta, l'appuntamento è segnato in rosso sul calendario: il derby contro il Venezia potrebbe essere lo scenario perfetto per rivedere in campo il Campione del Mondo.

Il Padova, neopromosso ma ambizioso, conta sulla sua classe immensa per alzare l'asticella. L'obiettivo primario resta una salvezza tranquilla, ma l'inserimento di un giocatore dal talento cristallino come Gomez accende le speranze di tutti: non è più utopia sognare di puntare ai playoff.